Yesim metterà in guardia Tarik su sua moglie al risveglio in ospedale nella puntata di Tradimento di luned' 24 marzo: "Guzide vuole eliminarti perché le hai negato le proprietà", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Yesim correrà da Tarik appena si sveglierà e il medico spiegherà che l'infarto non è stato per cause naturali. Per discolparsi, Yesim convincerà il suo compagno che Guzide ha attentato alla sua vita. Yenersoy sarà incredulo, ma quando ripenserà alla sua ultima visita a Guzide inizierà a dubitare di lei. Nel frattempo, Sezai resterà in carcere e si accorgerà che il suo compagno di cella è una spia della polizia.

Il risveglio in ospedale di Tarik e la diagnosi inaspettata

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik si risveglierà in ospedale dopo aver avuto un infarto. Yesim correrà da lui fingendosi preoccupata e il medico darà una diagnosi che farà tremare Yenersoy. "Qualcuno le ha dato una medicina per provocare l'infarto, volevano eliminarla", dirà il medico. Tarik resterà senza parole e Yesim si dirà incredula. "È stata Guzide, vuole eliminarti perché le hai negato le tue proprietà". La donna chiederà a Tarik di dare tutti i suoi soldi alla moglie, pur di salvarsi la vita: "Non voglio più un soldo". Yesim racconterà al medico che Guzide sta rendendo la vita impossibile a Tarik e sicuramente è stata lei a dargli il farmaco letale.

"Ti eliminerà", dirà rivolgendosi a Tarik che però non crederà alla sua versione. L'uomo affermerà che Guzide non è una donna che arriverebbe a tanto, ma Yesim insisterà fino a convincerlo. Ripensandoci, Tarik si ricorderà di essersi sentito male dopo aver chiesto a Guzide un bicchiere di acqua e temerà che Yesim abbia ragione.

La donna non perderà un solo minuto e chiederà subito al medico di chiamare la polizia.

Guzide continuerà ad ignorare che Sezai è in prigione

Nella puntata di lunedì 24 marzo, Guzide continuerà ad insistere affinché Behram prenda i soldi del suo affitto. Nazan, tuttavia, riporterà indietro i soldi e dirà alla sua amica che adesso ormai suo cugino e Oylum sono fidanzati e quindi sono parenti.

Guzide non reagirà bene, perché continuerà a non approvare la nuova relazione di sua figlia. Nel frattempo, Sezai in carcere farà amicizia con Volkan, il suo compagno di cella. L'uomo si accorgerà subito che il nuovo arrivato è una spia della polizia, andato da lui solo per estorcergli delle informazioni. Sezai aggredirà Volkane gli dirà di tornare dagli agenti per dire che il loro trucco non ha funzionato. "Io non so niente", continuerà a dire Sezai gridando la sua innocenza.

L'arresto di Sezai e la vendetta di Tarik

Nelle puntate precedenti, Tarik ha messo in atto la sua vendetta contro Sezai corrompendo il suo collaboratore. Yenersoy si è procurato facilmente la firma del suo rivale grazie alla sua squadra e lo ha incastrato in una vicenda a cui Sezai è del tutto estraneo.

L'amico di Guzide si è messo in viaggio per il Canada, ma poco prima di arrivare in aeroporto la polizia ha arrestato Sezai con la grave accusa di essere a capo di una pericolosa organizzazione criminale. Tarik ha rubato il telefono di Sezai e ha scritto a Guzide fingendosi lui e facendole credere che l'uomo era atterrato in Canada.