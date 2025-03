Adriano lascerà Catalina dopo essersi accorto che ama ancora Pelayo nelle puntate de La Promessa dal 31 marzo al 6 aprile: "Non ti dimenticherò mai", le dirà in uno struggente addio.

Le anticipazioni rivelano che Catalina piangerà tra le braccia di Manuel per la fine della sua relazione con Adriano. Nel frattempo, Curro accetterà di far tornare Martina al palazzo, a condizione che Ayala non la denunci e non la rimandi in manicomio. Il conte darà a sua parola, ma quando la ragazza rimetterà piede al palazzo, lui avrà un'altra punizione per lei: il convento.

Catalina non riuscirà a dimenticare il passato

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina si presenterà alla cena di famiglia con Adriano. Cruz non perderà occasione per umiliare il ragazzo, arrivando a fargli notare che il vestito che indossa apparteneva a Pelayo. La cena con la famiglia De Lujan segnerà un punto di svolta per la coppia, perché Adriano si renderà conto che Catalina è ancora molto legata al suo ex fidanzato. La ragazza proverà a recuperare organizzando una cena nell'hangar, ma Adriano ormai sarà tormentato dai dubbi e le parlerà chiaramente. "Sei ancora innamorata di Pelayo?", le chiederà. Catalina sarà spiazzata dalla domanda, ma anche i suoi silenzi saranno una risposta per Adriano.

Quest'ultimo ormai capirà che il cuore di Catalina è ancora troppo impegnato. La figlia di Alonso userà un giro di parole per dire che Pelayo l'ha ferita e che lei prova ancora rabbia nei suoi confronti, ma non riuscirà a dire che non lo ama più. Questo sarà sufficiente per Adriano che la bacerà e le dirà a malincuore che la loro storia finita.

"Non ti dimenticherò mai", dirà il mezzadro con dolore. L'addio sarà struggente e appena starà da sola con Manuel, Catalina piangerà tra le braccia di suo fratello per la sua storia appena finita.

Il ritorno di Martina al palazzo

Nelle puntate de La Promessa dal 31 marzo al 6 aprile, Curro riuscirà a far scappare Martina dal manicomio.

L'allarme scatterà subito e la direzione avvertirà la famiglia della ragazza. Tutti saranno in pena per Martina, ma prima di farla tornare al palazzo, Curro parlerà con la sua famiglia. Il ragazzo difenderà con tutte le sue forze Martina e attaccherà Margarita e Ayala per averla rinchiusa in un luogo così orribile. La cognata di Cruz supplicherà Curro di dirle dove si trova sua figlia e solo il giorno dopo il ragazzo accetterà di far tornare la ragazza. Le condizioni del signorino, però, saranno molto chiare: "Martina non tornerà in manicomio, né sarà denunciata". Ayala si spiegherà alle richieste di Curro e Martina tornerà ad abbracciare la sua famiglia. Subito dopo il suo arrivo a La Promessa, tuttavia, Martina dovrà affrontare Ayala.

Questa volta l'uomo spiazzerà tutti con una nuova soluzione: la ragazza dovrà entrare in un convento.

Catalina e Adriano: una storia destinata a finire

Nelle puntate precedenti, Catalina e Adriano si sono lasciati andare alla passione. Tra i due è nata una bella amicizia che si è trasformata in una relazione. I sentimenti di Adriano sono stati chiari sin da subito, mentre Catalina è rimasta un po' più distante, pur dicendo di stare molto bene con il mezzadro. La marchesina ha dato l'impressione di voler voltare pagina a tutti i costi e si è impegnata molto per questo. Catalina ha presentato Adriano alla sua famiglia, ma questo non è bastato ad eliminare i dubbi sui suoi sentimenti. Adesso Catalina dovrà fare i conti con il suo passato.