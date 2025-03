Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse su Rai 3 dal 10 al 14 marzo rivelano che Fusco, dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia, sembrerà diventare matto tanto da essere sul punto di volere compiere un gesto inconsulto nei confronti di Rossella, ritenuta colpevole di tutte le proprie disgrazie. A fare le spese di tale comportamento estremo sarà Michele che si ritroverà a essere in fin di vita, destando grande preoccupazione in Silvia e Rossella. Soprattutto quest'ultima si sentirà particolarmente in colpa per l'accaduto.

Un Posto al sole, spoiler della settimana dal 10 al 14 marzo 2025

Durante i prossimi episodi della telenovela partenopea si scopriranno delle cose non conosciute su Fusco. In particolare, i retroscena della sua vita non noti sono che conduce la propria esistenza in balia del controllo esageratamente ossessivo della mamma e che il medico riceverà un avviso di garanzia per molestie sulle sue collaboratrici. Di tale situazione estremamente avversa e preoccupante per lui incolperà Rossella e proprio per questo motivo si recherà in nosocomio per affrontare la questione. Riccardo cercherà di fare in modo che la situazione non porti a una degenerazione tra la dottoressa Graziani e Fusco. Quest'ultimo, una volta tornato a casa, all'interno del proprio studio, impugnerà una pistola.

Fusco vorrebbe vendicarsi di Rossella ma ferisce Michele

Ritornato in ospedale, il primario comincia a sparare all'impazzata contro la dottoressa Graziani, ritenuta la responsabile delle proprie disgrazie. Non tutto va come previsto, infatti a essere ferito dai colpi di pistola esplosi da Fusco sarà Michele che si trovava lì per andare a trovare la figlia, la quale cercherà di rianimare il padre.

Nel frattempo Fusco ha il tempo per scappare. Il giornalista sarà sottoposto a un intervento chirurgico e ha un’esperienza fuori dall’ordinario di cui solo una misteriosa donna in ospedale sembra rendersi conto. Della situazione venutasi a creare, ci sarà chi cercherà di approfittarne ma per fortuna ci sarà anche chi mostrerà tutta la sua vicinanza a Silvia e Rossella.

Altre anticipazioni della telenovela partenopea trasmessa su Rai 3

Le sorti sulla salute di Michele desteranno molta preoccupazione e nel frattempo Fusco continuerà a fuggire, ma le forze dell'ordine saranno ormai vicinissimi a lui, infatti Torre e Renda riusciranno a intercettarlo ma il medico non sarà per nulla propenso a collaborare e arrendersi.

Le condizioni di Michele sono sempre più preoccupanti e gettano la famiglia e gli amici nello sconforto, soprattutto Rossella, che si sente in colpa per l’accaduto.

Silvia e Rossella saranno in apprensione anche perché di lì a poco scopriranno se il ferimento avrà provocato in Michele dei danni perché l'interruzione della sedazione lo farà risvegliare.

Mentre i familiari attendono con ansia il risveglio di Michele, Gennaro riesce ad accedere al computer del giornalista e a cancellare tutto il materiale compromettente sulle aziende Gagliotti. Damiano dovrà affrontare una situazione che richiederà calma, attenzione e sangue freddo. Raffaele dovrà gestire l’urgenza di Otello, intenzionato a tornare a Napoli dalla sua famiglia. Incuriosito dalla distanza di Rosa, Pino deciderà di affrontarla apertamente.

Dati auditel Un posto al sole del 7 marzo e il successo della telenovela partenopea

Questi i dati auditel della puntata di Un posto al sole del 7 marzo 2025: la soap di Rai 3 ha fatto registrare 1.462.000 telespettatori con un share del 7.08%. Dal 21 ottobre 1996, data della prima messa in onda della soap partenopea, sono stati registrati grandi ascolti che ne hanno consentito la trasmissione sul terzo canale Rai per tutti questi anni.

Tra i motivi del successo della serie ci sono: le tematiche protagoniste, come ad esempio i problemi sociali relativi alla disoccupazione, alla violenza, alla delinquenza, alla discriminazione, alla tossicodipendenza, alla malattia, all'emarginazione, all'integrazione. Molto interessanti e coinvolgenti sono inoltre le investigazioni poliziesche finalizzate a individuare uno o più colpevoli di reati di qualsiasi genere e gravità (inclusi quelli di Camorra) con il coinvolgimento di tutti i soggetti operanti in ambito legale (forze dell'ordine, commissari, magistrati, avvocati, investigatori privati) e i procedimenti giudiziari.