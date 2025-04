Tolga farà irruzione con un gruppo di uomini armati alla villa di famiglia di Behram nelle prossime puntate di Tradimento: "Sono venuto a salvare te e il bambino", dirà a Oylum.

Le anticipazioni rivelano che Tolga avrà la meglio, perché sia Mualla e Kahraman saranno sotto tiro. Oylum avrà la possibilità di essere libera, ma stupirà Tolga con un netto rifiuto: "Torna da dove sei venuto". Per il figlio di Oltan sarà un duro colpo, anche perché noterà la vicinanza di Oylum a Kahraman.

Oylum sempre più vicina a Kahraman

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum sposerà Behram, ma avrà una vita controllata.

La famiglia Dicleli, molto potente, farà di tutto per conservare la discendenza e quindi il piccolo Can si rivelerà molto importante per Mualla. Quest'ultima, infatti, pur avendo scoperto che il bambino è figlio di Tolga, lo considererà suo nipote e non sarà disposta a rinunciarvi per niente al mondo. Behram perderà la vita, ma Mualla nasconderà a tutti il suo decesso proprio per evitare che Oylum vada via dalla villa con il bambino. Il piano della madre di Behram prevederà che Oylum sposi Kahraman, il cugino di suo figlio, e porti avanti la discendenza. Oylum vivrà una forte amicizia con Kahraman che per lei inizierà a nutrire un sentimento più importante. Tra i due ci sarà anche un bacio che dimostrerà che Oylum non è del tutto indifferente al ragazzo.

Lei, però, preciserà che tra loro potrà esserci solo amicizia e Kahraman rispetterà il suo volere senza battere ciglio.

Tolga non si rassegnerà con Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga telefonerà a Oylum dal carcere: "Scappiamo insieme". Il figlio di Oltan sarà convinto che la ragazza lo ami ancora e per questo studierà una fuga nei minimi particolari.

Oylum non si presenterà all'appuntamento perché quella sera il piccolo Can rischierà la vita e sarà portato d'urgenza in ospedale. In questa circostanza, Oylum e Kahraman saranno ancora più vicini e questo farà ben sperare Mualla. Tolga saprà dell'incidente al bambino e quindi capirà il motivo dell'assenza di Oylum, ma non si darà per vinto.

Nonostante la pericolosità della famiglia Dicleli, Tolga non avrà paura di nulla e radunerà molti uomini per fare irruzione alla villa e portare via la sua amata e il bambino. Mualla e la sua famiglia saranno riuniti per un barbecue e Oylum sarà sempre più vicina a Kaharmam. Il gruppo arriverà all'improvviso nel giardino dei Dicleli e metterà con le spalle al muro tutta la famiglia. La superiorità della squadra di Tolga sarà evidente e Mualla e Kahraman saranno tenuti sotto tiro. In quel momento, arriverà Tolga che dirà a Oylum: "Sono venuto a salvare te e il bambino, non devi avere paura, ti proteggerò". Mualla e Kahraman si guarderanno terrorizzati, perché si renderanno conto che Oylum potrebbe davvero andare via senza problemi.

La ragazza, tuttavia, stupirà tutti perché manderà via Tolga: "Non vengo, predi la tua gente e torna da dove sei venuto". Oylum gli volterà le spalle e andrà via. Tolga sparerà un colpo in aria e ribadirà il suo amore in lacrime, ma sarà tutto inutile. Questa volta Oylum non agirà sotto ricatto, ma sarà libera di scegliere.

L'arrivo di Mualla a Istanbul e il fidanzamento ufficiale

Nelle puntate in onda in Italia, Behram ha appena presentato a Oylum sua madre Mualla. La donna ha subito fatto capire che lei avrebbe avuto l'ultima parola su tutto, compreso il matrimonio con Behram. Mualla ha parlato di almeno 5mila invitati alla cerimonia perché la sua famiglia è molto importante in Turchia. La donna, inoltre, ha regalato a Oylum una collana con un rubino, molto preziosa, e si aspetta di ricevere un grande rispetto anche da parte della famiglia di sua nuora. Guzide, tuttavia, non è per nulla disposta a farsi intimorire dalla famiglia Dicleli e non vuole accettare le nozze di sua figlia con Behram.