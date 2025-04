Ipek metterà in atto il suo piano inscenando la sua fine nelle prossime puntate di Tradimento: tutti penseranno che si è tolta la vita, ma lei starà benissimo.

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver scritto una lettera di addio, Ipek andrà al lago e spingerà la sua auto in acqua. Successivamente, la ragazza si allontanerà nel bosco e andrà a bussare a casa di una zia che la ospiterà in cambio di denaro. Nel frattempo, Sezai e Oltan saranno disperati e convinti che Ipek non sia più in vita.

Il ritrovamento dell'auto e della lettera di Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek metterà in atto un piano crudele contro Guzide e Sezai.

L'obiettivo della ragazza sarà quello di far allontanare suo padre dalla compagna facendo leva sui sensi di colpa. Ipek litigherà continuamente con Sezai a causa della presenza di Guzide, arrivando al punto di metterlo di fronte a una scelta. La giovane si illuderà di essere riuscita nel suo intento, ma ad un certo punto scoprirà che Sezai ha assunto la difesa di Ozan nel processo contro Zelis e andrà su tutte le furie. A quel punto, Ipek deciderà di agire con il suo piano, lasciando una lettera di addio che farà disperare Sezai. Tra le parole della ragazza si leggerà la sua decisione di raggiungere sua madre e questo farà pensare al peggio. A scoprire dove ha agganciato l'ultima cella del telefono di Ipek sarà Oltan che, sollecitato da Guzide, arriverà ad individuare un lago della zona.

Sezai e Guzide si recheranno sul posto con la polizia e partiranno le ricerche. I sommozzatori avranno una pessima notizia per Sezai: l'auto si trova in fondo al lago. Gli operatori riusciranno a recuperare la macchina di Ipek, ma non il suo corpo. La polizia ipotizzerà che durante la caduta il corpo sia finito in acqua e si intensificheranno le ricerche.

Il pianto inconsolabile di Sezai

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai crollerà tra le braccia di Guzide in un pianto inconsolabile. L'uomo non potrà fare a meno di disperarsi pensando alla perdita della figlia da poco ritrovata. Nessuno sospetterà che Ipek è ancora viva e che tutto fa parte di un piano ben preciso. Emergerà, infatti, che la ragazza non ha mai avuto intenzione di togliersi la vita, ma si è recata con la sua auto al lago.

Si scoprirà che Ipek ha spinto la sua auto nell'acqua e si è addentrata nel bosco per bussare alla porta di una vecchia zia. Mentre Sezai non si darà pace per la tragica morte di sua figlia, Ipek si godrà dei giorni di relax a casa degli zii. La ragazza gusterà delle prelibatezze preparate da Iffet che riceverà da lei una lauta ricompensa in cambio del suo silenzio.

Ipek fa leva sulla sua infanzia per ottenere compassione

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek ha chiesto ad Azra di aiutarla a sbarazzarsi di Guzide. La nipote di Tarik non ha nessun motivo per odiare la ex moglie di suo zio, ma è disposta a dare una mano a Ipek perché le dispiace per lei. La ragazza, infatti, ha raccontano la sua infanzia terribile, segnata dai frequenti litigi dei suoi genitori a causa di Guzide che sono culminati con il suicidio di sua madre.

Sezai, abbagliato dall'amore per sua figlia, non si rende conto che i suoi comportamenti sono sin da adesso abbastanza ambigui. Ipek non ha rispetto per Numan e sta usando la carta di credito di suo padre per spese del tutto superflue.