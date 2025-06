Lieto fine per Eric e Donna che diventeranno marito e moglie per la seconda volta. Tutto accadrà nelle puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5 e dove il pubblico assisterà dapprima a una romantica proposta di matrimonio a cui Donna dirà immediatamente di sì e poi alla celebrazione seduta stante della cerimonia nuziale. Eric, infatti, non vorrà perdere tempo: dopo aver rischiato di morire, non vorrà passare neppure un minuto lontano dalla sua amata Logan.

Eric sorprende Donna: 'Vuoi sposarmi?'

Mentre nelle attuali puntate di Beautiful in onda su Canale 5 si sta assistendo al progredire della malattia di Eric, attraverso le anticipazioni americane si viene a sapere che il patriarca della famiglia Forrester riuscirà a sopravvivere e a tornare alla sua vita normale.

Accanto a lui, sia durante la malattia che nel lungo processo di guarigione, ci sarà Donna, che non lo abbandonerà neppure per un attimo. Eric le chiederà di sposarlo: approfitterà di una festa organizzata alla Villa per celebrare la sua guarigione, per farle la proposta. Aiutato da Ridge e Carter, Eric sorprenderà Donna con una romantica proposta di matrimonio inginocchiandosi dinnanzi a lei e chiedendole: 'Vuoi sposarmi?

'. Donna sarà commossa ed emozionatissima e risponderà immediatamente sì.

Eric e Donna sono marito e moglie: l'incubo della malattia è solo un ricordo

Eric avrà in serbo anche un'altra sorpresa per la sua amata: le dirà che le nozze si terranno proprio il giorno stesso alla Villa. Ad essere sorpresa non sarà solo Donna ma anche gli altri presenti che credevano di presenziare ad un party in onore di Eric e non a un matrimonio.

Eric spiegherà che, dopo aver visto la morte in faccia, non vorrà più perdere tempo e per questo motivo deciderà di sposare subito la sua Donna. Tutti si daranno da fare per rendere la serata indimenticabile: Carter si occuperà di officiare la cerimonia. Gli sposi si confesseranno a vicenda di aver avuto paura di non poter mai riuscire a coronare il loro sogno d'amore a causa della malattia di lui. Tutto però si risolverà per il meglio e Carter li dichiarerà ufficialmente marito e moglie per la gioia dei presenti.

Tutti i matrimoni di Eric Forrester

Interpretato dall'attore John McCook, il personaggio di Eric Forrester è presente sin dalla prima puntata di Beautiful risalente al lontano 1987. Nel corso degli anni si è sposato svariate volte: il primo matrimonio è quello con Stephanie, durato più di trent'anni.

Successivamente si è legato a Brooke Logan ma le nozze non sono durate molto, così come quelle di Eric con Sheila Carter o come il primo matrimonio con Donna. L'ultimo in ordine di tempo, è stato il matrimonio con Quinn Filler, terminato quando lei si è innamorata di Carter ed Eric ha avuto un ritorno di fiamma per la sua ex Donna.