Salvo cambi di programma, le riprese dell'edizione 2025 di Temptation Island inizieranno tra pochi giorni. Come riporta il sito Lollo Magazine, infatti, le registrazioni delle nuove puntate partiranno martedì 3 giugno, quindi esattamente un mese prima del debutto su Canale 5. Quest'anno il cast si ritroverà in un resort della Calabria e non più all'Is Morus Relais come in passato. Per quanto riguarda le coppie che parteciperanno, al momento non ci sono certezze ma solo indiscrezioni tutte da confermare.

Conto alla rovescia per la partenza

Le riprese di Temptation Island 2025 stanno per cominciare: come si legge sul web in questi giorni, a brevissimo inizieranno le registrazioni delle puntate che il pubblico potrà vedere su Canale 5 a partire dal 3 luglio.

Salvo cambiamenti dell'ultima ora, Filippo Bisciglia dovrebbe accogliere il cast martedì 3 giugno: quest'anno le coppie soggiorneranno all'interno di un resort della Calabria, ed è proprio lì che vivranno anche i membri della redazione e il conduttore per i successivi 21 giorni.

Come sempre le riprese dureranno tre settimane e saranno quasi blindate, nel senso che sarà molto difficile avere spoiler su quello che accadrà all'interno dei villaggi che ospiteranno i fidanzati e i single.

I rumor su Roberta e Alessandro di Uomini e donne

Al momento non si sa molto sulle coppie che parteciperanno a Temptation Island 2025, anche se sul web si vocifera che nel cast ci potrebbe essere qualche ex di Uomini e donne.

Rumor tutti da confermare, inoltre, sostengono che l'altro giorno Roberta Di Padua potrebbe aver spoilerato involontariamente che prenderà parte alla nuova edizione del reality con il compagno Alessandro Vicinanza.

In una storia Instagram, infatti, la dama ha parlato di "viaggio nei sentimenti" riferendosi ad un dolce che stava mangiando, e molti fan hanno collegato questo commento ad un possibile futuro della coppia nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

Tra un mese l'esordio in televisione

Le uniche anticipazioni che sono trapelate fino ad ora sulla nuova edizione di Temptation Island sono quelle su quando sarà trasmessa su Canale 5.

La data scelta dalla rete per l'esordio del reality è quella di giovedì 3 luglio, quindi tra poco più di un mese.

La trasmissione dovrebbe fare compagnia al pubblico per circa sei settimane, perciò le puntate dovrebbero essere sei più quella dedicata a quello che accadrà alle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni.

Per quanto riguarda il cast, a breve si saprà se sarà composto solo da gente comune oppure se quest'anno ci sarà qualche volto già noto, magari ex del trono Over di Uomini e donne che metteranno alla prova il loro amore.