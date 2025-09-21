A pochi giorni dall'inizio di una nuova edizione del Grande Fratello, sui social c'è chi sta votando per eleggere le coppie più belle e i migliori concorrenti tra quelli che hanno partecipato all'ultima stagione. La classifica che è venuta fuori dai risultati di un sondaggio sulla migliore "ship" di quest'anno vede Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al primo posto: secondo piazzamento per Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che le fan avevano ribattezzato le Zelena.

I risultati delle votazioni online

L'edizione 2024/25 del Grande Fratello è finita diversi mesi fa, ma sul web si parla ancora di chi ha partecipato e dei rapporti che sono nati all'interno della casa durante tutta la stagione.

Oltre 400mila utenti di X hanno preso parte ad una votazione online sulla miglior coppia dell'anno scorso, un sondaggio che includeva anche i legami amichevoli più stretti e le "ship" che hanno fatto sognare i fan.

A trionfare sono stati gli Shailenzo (nome dato dal pubblico all'unione tra Shaila e Lorenzo) con più di 114mila preferenze da parte dei votanti.

Medaglia d'argento per le Zelena (Zeudi e Helena) con 97mila voti, e bronzo per le Zaila (Zeudi e Shaila) con 83mila voti.

La top ten dei telespettatori

Andando avanti con la classifica che è venuta fuori dai voti di chi ha partecipato al sondaggio sulla miglior coppia dell'ultima edizione del Grande Fratello, si trovano Zeudi e Jessica (la loro ship non ha mai avuto un nome) con 76mila voti.

Quinto posto per gli Helenzo (Helena e Lorenzo) con 43mila preferenze, sesto per gli Helevier (Helena e Javier, che sono fidanzati tutt'ora), settimo per il rapporto tra Chiara e Lorenzo, ottavo per i Tommavi (Tommaso e Mariavittoria) e nono per gli Shavier (Shaila e Javier).

Chiudono questa particolare top ten Helena e Mariavittoria, che soprattutto nella parte finale del programma si sono avvicinate e hanno instaurato una bella amicizia.

L'esultanza dei fan degli Shailenzo

La maggior parte degli utenti di X che ha partecipato a questo sondaggio, pensa che Shaila e Lorenzo sarebbero stati la miglior coppia dell'ultima stagione del Grande Fratello, e lo sostengono anche se i due non stanno più insieme da mesi.

"Abbiamo stracciato tutti anche se non sono più una coppia, siamo una potenza", "Effettivamente gli Shailenzo erano belli", "Un impero", "Resteranno casa per sempre", "I migliori da sempre", "Il racconto di una storia", "Ricordiamo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare", "Non verranno mai dimenticati", "Almeno qua abbiamo vinto", "Coppia da film", "Dopo di loro il nulla cosmico", "Non poteva vincere nessun altro", "Una storia indimenticabile nonostante tutto", si legge sui social in queste ore.