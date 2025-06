Venerdì 27 giugno, Gianmarco Steri è riapparso su Instagram con uno scatto che conferma il suo rientro a casa dopo una vacanza a Marbella con gli amici. Il tronista di Uomini e donne è tornato subito al lavoro e non ha raggiunto la fidanzata Cristina Ferrara, che nel frattempo ha fatto una diretta sui social e ha postato contenuti da sola, sia in casa che in palestra.

Il rientro dalla vacanza in Spagna

Questo venerdì, Cristina ha deciso di chiacchierare un po' con i fan, così ha fatto una diretta su Instagram mentre si stava preparando il pranzo.

Quasi nello stesso momento, Gianmarco ha postato una foto sul suo profilo: si tratta di un selfie scattato da Gianmarco nella sua barberia di Roma insieme a tutti i suoi collaboratori.

Il tronista di Uomini e donne è rientrato da Marbella (dove è stato per quasi una settimana con gli amici per un addio al celibato), ma non ha rivisto subito la fidanzata.

Come si può notare dai contenuti che ha pubblicato sul suo account il 27 giugno, Cristina è da sola (probabilmente nella sua città d'origine, Salerno) e ha passato le ultime ore allenandosi in palestra e cucinandosi il pranzo a casa.

Il dubbio degli utenti di Instagram

Tra coloro che hanno seguito la diretta social di Cristina, c'è chi ha trovato strano il fatto che lei e Gianmarco non si siano rivisti al rientro di lui dalla Spagna.

Alla pagina Instagram Dariagossiptv sono arrivati molti messaggi da parte di utenti che iniziano a pensare che tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne ci sarebbe davvero maretta, come si vocifera da giorni.

"C'è qualcosa che non va", "Io la vedo infastidita quando gli chiedono di Gianmarco", "Secondo me nel weekend ci saranno news", "Non si vedono da tanto, questo fa pensare", "Salerno e Roma non sono così lontane, volendo ci si può vedere per poche ore", "Io da oggi ho più di un dubbio", "Non mi convince il fatto che non si sono visti dopo che lui è tornato", "Ma non si vedranno nemmeno nel weekend? Dai", "Questi mancati incontri mi fanno insospettire", queste sono le riflessioni che hanno fatto alcuni fan, dopo aver visto la diretta di Cristina.

L'indiscrezione sul futuro al Grande Fratello con Martina

In questi giorni si sta parlando di Gianmarco anche per quello che potrebbe accadere nella sua vita dopo l'estate.

Secondo alcuni rumor, tutti da confermare, il tronista di Uomini e donne sarebbe in lizza per il ruolo di concorrente dell'edizione 2025 del Grande Fratello, ma non sarebbe il solo.

A varcare la soglia della porta rossa a metà settembre potrebbe essere anche Martina, ovvero la ragazza che ha detto di "no" a Gianmarco il giorno della scelta e poco prima che Maria De Filippi gli offrisse il trono.