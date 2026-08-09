Nel corso di una live che ha fatto dalla Grecia, dove si trova in vacanza con amici, Helena Prestes ha risposto a tono agli utenti che si stavano lamentando dei regali che le inviano i fan su TikTok. Con tono sagace e provocatorio, infatti, la modella ha suggerito a chi la stava criticando di avviare una diretta sui loro account e sperare di ricevere il suo stesso affetto da chi si collegherà.

Il successo delle dirette social

In questi giorni sul web si sta parlando molto di Helena e delle vacanze che sta facendo in Grecia senza Javier: da meno di una settimana, infatti, la 36enne si sta divertendo a fare kitesurf e a condividere le giornate con un gruppo di amici.

Anche se si sta godendo il mare e il meritato riposo, Prestes non dimentica i fan e quando può chiacchiera con loro in live su TikTok.

Di recente la modella si è imbattuta nei commenti di chi non si spiega perché riceverebbe così tanti regali durante le dirette social (che poi la piattaforma trasformerà in somme di denaro) e ha scelto di rispondere in modo provocatorio.

La frecciatina al veleno di Helena

"I regali in live? Non è che in fronte ho scritto regalami qualcosa, però se rosichi aprine una e vedrai che li riceverai anche tu", ha detto Helena con tono sarcastico.

In effetti che donazioni su TikTok non possono essere "pilotate", quindi chi sceglie di mandare un regalo lo fa con consapevolezza e magari con l'obiettivo di dimostrare affetto al personaggio che segue tramite i social.

Il supporto del fandom

Questa risposta pungente di Helena ha conquistato tutte le persone che la supportano a distanza da quasi due anni, ovvero da quando ha iniziato l'avventura da concorrente del Grande Fratello.

"Solo applausi per questa donna", "Mi fa morire", "Tutto giusto", "Game, set, match", "La amo alla follia quando fa così", "Ha lanciato arco e frecce", "Qui è stata iconica", "Unica", "Che ridere", "La adoro", "Tagliente al punto giusto", "Sempre sul pezzo", "Si è scocciata di leggere cavolate e fa bene a rispondere", "Il top", "Risposta perfetta", "Brava", "Non riesco a trovare una parola più adatta di iconica per questa donna", "Ha ragione lei, sapete solo rosicare", si legge sul web.