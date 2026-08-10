Sono passati quasi due anni dall'inizio dell'edizione del Grande Fratello che ha visto nascere il loro amore, ma Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere tra i personaggi più seguiti e chiacchierati dello showbiz italiano. Poche ore fa il profilo TikTok di Verissimo ha voluto rendere omaggio all'amata coppia con un video che ha fatto incetta di like e commenti positivi.

Nuova dedica per Helena e Javier

Negli ultimi mesi Helena e Javier si sono fatti vedere poco insieme (è stata una loro scelta), ma questo non ha mai fatto calare l'attenzione dei curiosi sul loro rapporto.

Prestes e Martinez sono tra i personaggi più discussi e amati del mondo dello spettacolo, e a provarlo è un omaggio che la pagina TikTok di Verissimo gli ha fatto lo scorso 9 agosto.

"Coppia da sogno", sono le poche ma significative parole che gli addetti ai lavori hanno dedicato a quelli che da oltre un anno e mezzo vengono chiamati Helevier.

In meno di 24 ore questo post ha ricevuto migliaia di "mi piace" e commenti, ennesima conferma del fatto che tutto quello che riguarda la modella e il pallavolista crea discussioni e interazioni sui social.

La reazione del fandom

I sostenitori di Helena e Javier hanno apprezzato moltissimo l'omaggio di Verissimo, in particolare le immagini e la canzone che sono state scelte per la loro "coppia del cuore".

"Sono davvero un sogno", "Questi ragazzi hanno rubato il cuore a tutti", "Per capire cos'è il vero amore basta guardarli", "Tra loro è tutto così intenso", "Il tempo passa, ma loro resteranno sempre la parte migliore di quel programma", "Ci fanno sognare", "La coppia più bella e vera del GF", "Aspettiamo il loro ritorno a Verissimo", "Silvia Toffanin vuole dirci qualcosa con questo video?", si legge su TikTok.

L'estate degli Helevier

Da metà luglio sono cominciate le vacanze degli Helevier: dopo aver trascorso una settimana insieme in Sardegna, la modella e il pallavolista hanno deciso di dedicarsi alle rispettive passioni.

Helena, ad esempio, alcuni giorni fa è volata a Mykonos e lì sta praticando uno degli sport che ama di più, il kitesurf; Javier, invece, ha lasciato l'isola e si è spostato a Macerata, dove ha vissuto per un lungo periodo.