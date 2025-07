Nelle puntate dal 21 al 25 luglio di Un posto al sole Michele Saviani continuerà a cercare il cadavere di Assane. Il giornalista, in particolare, si lascerà guidare dalle suggestioni legate ai suoi sogni durante i quali apparirà Agata e gli indicherà il posto dove gli scagnozzi di Gennaro Gagliotti hanno seppellito il bracciante dopo averlo ucciso. Michele, dopo aver attentamente riflettuto sul da farsi, sarà intenzionato a far emergere la verità e, per raggiungere il suo obiettivo, elaborerà una strategia per guidare la polizia e spingerla verso il posto indicatogli dalla sensitiva.

Tuttavia, il piano di Saviani lo spingerà a compiere un'azione pericolosa, ancora ignota.

Michele coinvolgerà Damiano a indagare per ritrovare il corpo di Assane

Saviani riuscirà a coinvolgere Damiano affinché si occupi della sparizione di Assane. Renda, dal canto suo, dopo aver parlato con il giornalista, deciderà di assecondare la sua richiesta e sarà così che inizieranno ufficialmente le ricerche del corpo dell'uomo. La polizia, in particolare, seguirà le indicazioni di Michele, che continuerà ad essere certo che il cadavere di Assane si trovi nel luogo che gli ha indicato Agata in sogno. Se da un lato Saviani seguirà da vicino gli sviluppi dell'indagine, dall'altro Silvia e Rossella saranno molto preoccupate per l'atteggiamento di Michele che apparirà ogni giorno sempre più lontano dalla realtà.

Mariella e Guido si riavvicineranno a causa di Lollo

Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole saranno incentrate anche su Mariella e Guido. I due ex coniugi, infatti, dovranno inaspettatamente fronteggiare il crescente disagio del piccolo Lollo, che dimostrerà di soffrire per la separazione dei suoi genitori continuando a fare la pipì a letto. Mariella sarà molto in apprensione per il figlioletto e si sfogherà con Salvatore. La donna, proprio durante una conversazione con il suo migliore amico, gli rivelerà di aver deciso di invitare Guido a fermarsi a dormire a casa con lei e Lollo per qualche giorno affinché il piccolo ritrovi la serenità. Cerruti, però, spiegherà a Mariella che si tratta di un errore in quanto il bambino potrebbe illudersi pensando che i suoi genitori siano tornati insieme.

Tuttavia, la vigilessa non seguirà il consiglio di Salvatore e chiederà a Del Bue di vivere con loro per un po'. Successivamente, Guido si trasferirà di nuovo nel suo ex appartamento e vivrà un momento di forte vicinanza con Mariella.

Guido e Mariella torneranno insieme?

Il pubblico di Un posto al sole sta seguendo con attenzione la storyline di Mariella e Guido che sembra essere arrivata ad una svolta. Ricordiamo che i due coniugi si sono separati quando Del Bue ha tradito la consorte con Claudia Costa. Altieri, nonostante il tradimento, ha cercato di riconquistare il vigile che, però, ha preferito continuare la sua relazione con l'attrice. Con il passare del tempo, i due si sono lasciati e, negli ultimi tempi, tra Guido e Mariella la situazione è cambiata. I due, infatti, si stanno riavvicinando: Del Bue e Altieri potrebbero quindi riservare ancora sorprese.