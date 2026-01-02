Nel corso della settimana compresa tra il 5 e il 9 gennaio, a Un posto al Sole, Raffaele dopo numerosi ripensamenti farà marcia indietro deludendo profondamente Rosa. Eduardo invece sarà sempre più attirato dallo stile di vita di Stella mentre Gennaro dopo la confessione di Okoro tenterà qualsiasi cosa pur di salvaguardare la sua posizione.

La sfiducia di Damiano

Le indagini sulle varie rapine alle gioiellerie del quartiere continueranno a restare in un punto morto. Per questo motivo Damiano apparirà preoccupato dal proprio lavoro temendo ripercussioni da parte del suo superiore Grillo.

Sabbiese dovrà fare i conti con se stesso e decidere se aiutare il suo amico poliziotto oppure lasciarsi coinvolgere da Stella e dal suo discutibile stile di vita. Eduardo sarà parecchio combattuto sul da farsi, tanto da mettere seriamente in discussione l'intero percorso di redenzione compiuto finora. Eduardo sarà fortemente attirato dalla vita criminale di Stella tanto da lasciarsi coinvolgere ancora una volta. Non si esclude che nei prossimi episodi il fratello di Rosa potrebbe decidere di ricominciare a delinquere riprendendo le vecchie abitudini. Resta in dubbio però la vera natura del suo comportamento. Sabbiese potrebbe fare il doppio gioco e collaborare con la polizia fornendo notizie utili a smascherare il nuovo sistema criminale del quartiere.

La malinconia di Raffaele

Raffaele, seppur deciso a ricominciare una nuova vita, faticherà parecchio a staccarsi dal suo lavoro. Ignari della sorpresa che i suoi amici gli stanno preparando, Giordano metterà apposto le ultime cose prima di lasciare il suo posto a Rosa. Alla fine Raf prenderà una sorprendente decisione che creerà una insanabile frattura con Ornella e che darà una cocente delusione a Rosa. Raffaele Deciderà di rinunciare al pensionamento. Mariella e Guido intanto accetteranno di lasciare che Cotugno faccia da baby sitter a Lollo, ignari di tutti i guai che l'uomo combinerà insieme al loro bambino. Al Vulcano invece l'atmosfera si farà davvero bollente. Dopo la pubblicazione di alcuni video di Nunzio girati in cucina da Micaela, si spargerà la voce che nella cucina del bar ci sia un hot chef e ciò farà incrementare le visite al locale.

Tutto questo trambusto accenderà la gelosia di Rossella e Micaela ne approfitterà per creare ancora più disagio alla coppia.

Gennaro infine, dopo la confessione di Okoro, impaurito per i risvolti che tali dichiarazioni possano avere su di lui, acconsentirà al compimento di un gesto estremo, al momento ancora ignoto.