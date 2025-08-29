Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli hanno detto sì. Il gossip, lanciato da Dagospia e poi confermato dalla stessa coppia su Instagram, è arrivato dopo una relazione lunga 28 anni. I due attori, legati dal 1998, hanno deciso di sposarsi solo adesso, mantenendo la massima riservatezza fino all’ultimo momento. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato proprio Micheli a volere un matrimonio lontano dai riflettori. “Si dice che non volesse far sapere a nessuno delle nozze”, riporta il sito diretto da Roberto D’Agostino.

La decisione di puntare sulla discrezione non sorprende: entrambi hanno sempre difeso con cura la loro sfera privata, pur essendo figure pubbliche molto amate nel panorama teatrale e televisivo italiano.

A rendere l’evento ancora più curioso, però, è il fatto che solo poche settimane fa Benedicta Boccoli aveva smentito con ironia l’ipotesi delle nozze, dichiarando in tv: “Ma no, che matrimonio, è troppo presto! In fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo”.

Una storia d’amore longeva e originale

La relazione tra Micheli e Boccoli è sempre stata fuori dagli schemi. In quasi trent’anni insieme hanno deciso di vivere in case separate, una scelta che secondo l’attrice è stata la chiave della durata del loro rapporto. “Questa fa finire qualsiasi storia: poi il matrimonio non ci piace e io l'ho già avuto”, aveva spiegato Benedicta, alludendo anche ai suoi trascorsi sentimentali.

Eppure, nonostante queste premesse, la coppia ha deciso di fare il grande passo.

Le pubblicazioni matrimoniali affisse al Comune di Roma, rese note dal giornalista Giuseppe Candela, hanno tolto ogni dubbio e smentito le dichiarazioni della stessa Boccoli, che probabilmente aveva voluto depistare con un sorriso chi già sospettava dell’imminente matrimonio.

I due non hanno figli, ma l’attrice ha più volte raccontato di avere avuto un ruolo importante nella crescita del figlio che Micheli ha avuto da una precedente relazione. In un’intervista aveva confessato: “All’inizio io volevo dei figli, ma lui no. Allora mi sono chiesta se lo volessi davvero e mi sono resa conto che non era così”. Una consapevolezza che non ha incrinato l’unione, anzi, l’ha resa ancora più solida.

Chi è Benedicta Boccoli

Nata a Milano l’11 novembre 1966, Benedicta Boccoli è un'attrice teatrale, showgirl e conduttrice televisiva. Sorella maggiore di Brigitta Boccoli, debutta giovanissima in tv nei programmi Pronto, chi gioca? e Pronto Topolino. Nel 1988 approda a Domenica In come co-conduttrice insieme alla sorella, diventando un volto familiare della Rai.

Negli anni ’90 partecipa a diversi programmi come Piacere Rai 1, Viva Colombo e Unomattina. Nel 1995 conduce Gelato al limone accanto a Massimiliano Pani, figlio di Mina. Parallelamente costruisce una solida carriera teatrale, recitando in commedie di successo come Spirito Allegro, Buonanotte Bettina e Can-Can.

Non mancano incursioni nel cinema e nella fiction: appare nella serie Una donna per amico, nel film Gli angeli di Borsellino e nella soap Incantesimo.

Nel 2007 prende parte al film drammatico Valzer di Salvatore Maira, mentre nel 2013 conduce il programma culinario Cinquanta sfumature di cioccolato.

Di recente ha recitato nella soap Il Paradiso delle Signore, interpretando Wanda, madre di Rosa, e ha scritto e diretto cortometraggi come Come un fiore. La sua carriera, dunque, è costellata da esperienze poliedriche che la rendono una delle artiste più versatili della sua generazione.