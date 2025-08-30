“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Le parole di Antonello Venditti sembrano descrivere perfettamente la storia di Rosa Di Grazia, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che dopo quattro anni è tornata tra le braccia dell’ex fidanzato Filippo Bianchi.

La ballerina, protagonista della ventesima edizione del talent di Canale 5, aveva messo fine alla relazione con Filippo durante la sua permanenza nella scuola, quando si era avvicinata al cantante Deddy, con cui aveva intrapreso una storia d’amore durata pochi mesi.

Oggi, però, il cuore di Rosa è tornato a battere per il suo primo amore.

La foto su Instagram che conferma la relazione tra Rosa Di Grazia e Filippo Bianchi

A rendere ufficiale la riconciliazione è stato un post condiviso su Instagram, dove Rosa e Filippo hanno pubblicato una foto di coppia accompagnata dalla frase: “Noi: 1000 pause, zero ‘the end’”. Un messaggio semplice, ma carico di significato, che ha emozionato i fan della ballerina.

Il post ha subito ricevuto centinaia di commenti e migliaia di like, confermando quanto l’ex volto di Amici sia ancora seguitissimo dal pubblico. Molti follower hanno sottolineato come l’amore tra Rosa e Filippo non si fosse mai realmente spento, nonostante la lunga pausa e le esperienze sentimentali vissute in questi anni.

Perché Rosa e Filippo si erano lasciati

A raccontare i motivi della rottura era stato lo stesso Filippo Bianchi in un’intervista a Fanpage, spiegando che la relazione era stata messa a dura prova dalla distanza e dalla forte gelosia reciproca: “Eravamo entrambi gelosissimi e la distanza ci ha distrutto. È finita a metà dicembre, prima che cominciasse il serale”.

La loro storia era iniziata circa un anno prima dell’ingresso di Rosa ad Amici. Filippo, per lei, aveva anche chiuso una relazione precedente, ma l’esperienza televisiva e il nuovo legame nato con Deddy portarono a una separazione dolorosa.

Il legame con Deddy e la difesa di Filippo

All’interno del talent, Rosa Di Grazia si era innamorata del cantante Deddy.

Una relazione che fece molto discutere i telespettatori, ma che si concluse poco dopo la fine del programma.

Nonostante la fine della loro storia, Filippo Bianchi dimostrò grande rispetto nei confronti di Rosa. In una fase delicata del percorso della ballerina, bersagliata dalle critiche di Alessandra Celentano, Bianchi si schierò pubblicamente in sua difesa, segno che l’affetto per lei non si era mai spento.

Una seconda possibilità per Rosa e Filippo

Oggi, a distanza di quattro anni, Rosa e Filippo hanno dunque deciso di darsi una seconda possibilità. Una scelta che racconta come, talvolta, le relazioni abbiano bisogno di tempo e di esperienze diverse per ritrovare solidità.

I fan dell’ex allieva di Amici intanto hanno accolto con entusiasmo la notizia, riempiendo la coppia sui social di messaggi affettuosi.