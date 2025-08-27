Bruce Willis continua a lottare con la demenza frontotemporale, la malattia neurodegenerativa che gli è stata diagnosticata nel 2023. L’attore statunitense, celebre in tutto il mondo per film iconici come Pulp Fiction, Die Hard, Il quinto elemento e Il sesto senso, secondo la moglie Emma Heming Willis, gode di buona salute fisica, ma il suo cervello “lo sta tradendo”.

In una recente intervista, la modella ha raccontato come la famiglia si stia adattando alla nuova quotidianità: “Bruce è ancora molto attivo e in salute, ma sta perdendo il linguaggio.

Abbiamo dovuto trovare altri modi per comunicare con lui”. Heming ha spiegato che, nonostante la malattia limiti sempre più le capacità cognitive e linguistiche del marito, esistono ancora momenti in cui la personalità dell’attore emerge: “A volte ritorna il suo sorriso, la sua risata sincera, quel lampo negli occhi che riconosco subito. Sono attimi che durano poco, ma che per noi valgono tantissimo”.

La diagnosi e il percorso della malattia

Nel marzo 2022, la famiglia di Bruce Willis aveva annunciato che l’attore soffriva di afasia, un disturbo che compromette il linguaggio e la comunicazione. Solo un anno più tardi è arrivata la conferma più dura: si trattava di demenza frontotemporale, un gruppo di patologie che colpiscono i lobi frontali e temporali del cervello, responsabili di funzioni come il comportamento sociale, la gestione delle emozioni e l’uso delle parole.

La malattia, che non ha al momento cure definitive, porta a un progressivo peggioramento delle capacità cognitive. Per questo motivo Willis ha deciso di ritirarsi dalle scene, lasciando un vuoto nel mondo del cinema ma continuando a ricevere l’affetto dei fan.

La forza della famiglia

Bruce Willis non parla più, ma trova nuovi modi per comunicare grazie all’amore dei suoi cari. Emma Heming Willis, sposata con Bruce Willis dal 2009 e madre delle sue due figlie più piccole, si è fatta portavoce della famiglia. Accanto a lei, nelle cure quotidiane, ci sono anche le ex compagne di Willis, tra cui Demi Moore, e gli altri figli dell’attore, tutti uniti in una rete di sostegno.

“Abbiamo dovuto adattarci, trovare un linguaggio alternativo, fatto di gesti, sguardi e presenza – ha raccontato Emma –.

La comunicazione non è più la stessa, ma rimane viva”.

Un libro nato dal dolore

La moglie di Bruce Willis ha deciso di trasformare la sua esperienza in una risorsa per altri caregiver. Il 9 settembre uscirà “The Unexpected Journey”, un libro che vuole essere una guida pratica ed emotiva per chi si trova ad affrontare la cura di un familiare con malattie neurodegenerative.

“È un progetto nato dal dolore – ha spiegato – ma anche dal desiderio di aiutare chi vive situazioni simili”.

L’eredità artistica di Bruce Willis

Nonostante il ritiro forzato, Bruce Willis resta una delle icone più amate di Hollywood. La sua carriera, iniziata negli anni ’80 con la serie Moonlighting, lo ha consacrato come uno degli attori più versatili della sua generazione, capace di spaziare dall’action al dramma, dalla commedia alla fantascienza.

Il pubblico intanto continua a ricordarlo con affetto e a supportarlo in questa battaglia, condividendo messaggi di vicinanza alla famiglia sui social.