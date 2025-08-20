Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Yildiz Yılmaz (Eda Ece) vivrà un momento drammatico, a causa della perdita del bambino che aspettava dal marito Halit Argun (Talat Bulut).

Alihan Taşdemir (Onur Tuna) invece farà finire in carcere Hira (Ebru Şahin), per aver messo in pericolo la sua vita.

Yildiz finge di aspettare un figlio da Halit

Ben presto, Yildiz scoprirà che Halit ha intrapreso una relazione extraconiugale con Ender (Şevval Sam). Dopo aver inscenato un finto malore, la ragazza farà comunicare ad Halit che diventeranno genitori dai medici dell’ospedale.

Il ricco uomo si vedrà quindi costretto a rinunciare a divorziare da Yildiz, nonostante continuerà a non fidarsi di lei, per avergli nascosto che l’autista Kemal (Sarp Can Köroğlu) è il suo ex marito.

Nel contempo, Ender scoprirà che Yildiz ha sostituito le sue analisi con quelle di una donna veramente incinta.

Yildiz rimane veramente incinta

Halit costringerà Yildiz a fare delle nuove analisi del sangue, appena scoprirà che gli ha mentito grazie a Ender. L’imprenditore capirà che Yildiz è stata sincera, appena risulterà davvero in stato interessante. Dopo aver scoperto di essere rimasta incinta, Yildiz metterà al corrente anche la madre Asuman (Melisa Doğu).

In seguito, Yildiz si sottoporrà alla prima visita ginecologica e apprenderà di aver perso il bambino.

La ragazza però nasconderà l’aborto al marito Halit, sempre per continuare a tenerlo legato a sé.

Zeynep teme per la vita di Alihan

Ci sarà spazio anche per Alihan, il quale farà i conti con la furia dell’ex amante Hira, appena metterà fine alla loro breve frequentazione. In particolare, l’imprenditore convincerà l’ex fidanzata Zeynep a dargli una seconda possibilità e le chiederà di sposarlo. Dopo essere stata licenziata, Hira si introdurrà su un aereo della compagnia di Alihan, proprio quando l’uomo avrà un colloquio di lavoro ad Ankara. A quel punto, la ragazza narcotizzerà Alihan e l’intero personale, dopodiché prenderà il controllo del velivolo.

Zeynep temerà di perdere il suo fidanzato, non appena verrà messa al corrente della sparizione dell’aereo.

Per fortuna non sarà così, visto che Alihan farà arrestare Hira, dopo aver recuperato i sensi.

Yildiz ha derubato il marito Halit

Yildiz è stata costretta a trovare il denaro da dare alla sua ex amica Sengul, la quale ha minacciato di rivelare ad Halit le macchinazioni che ha attuato per sposarlo. A quel punto, servendosi dell’aiuto di Defne, la ragazza ha escogitato un piano per derubare il marito. Dopo aver prelevato delle piccole somme di denaro dal conto di Halit, con la complicità della commessa di una lussuosa boutique, Yildiz ha giustificato le sue uscite tramite degli scontrini falsi.