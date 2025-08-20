Le anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre rivelano che Marina e Roberto si ritroveranno nei guai dopo l'aggressione ai danni di Gennaro Gagliotti, che rischierà di avere delle amare conseguenze per i due coniugi.
Intanto per Damiano arriverà il momento della risposta in merito al concorso per diventare viceispettore: il poliziotto, ancora in crisi con Viola, si ritroverà a fare una scelta inattesa.
Niko, invece, riuscirà finalmente a farsi avanti con Manuela e avanzerà la sua attesa proposta di matrimonio ufficiale.
Marina si ritrova messa nei guai: anticipazioni Upas dall'1 al 5 settembre 2025
L'aggressione di Roberto Ferri ai danni di Gennaro finirà per avere delle amare conseguenze anche su Marina Giordano.
La dark lady della soap opera si ritroverà messa nei guai dopo che partiranno le indagini per cercare di ricostruire ciò che è successo ai Cantieri.
Una situazione che metterà i due coniugi in tensione: le indagini porteranno ad ascoltare le testimonianze degli operai presenti sul luogo.
Intanto Antonietta, dopo quanto è successo al marito, proverà a riavvicinarsi a lui e a riprendere in mano le redini del loro matrimonio, lasciandosi alle spalle la ferita per il tradimento subito.
Damiano prende una decisione inattesa
Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre, inoltre, rivelano che per Damiano arriverà il momento di scoprire la verità sul fatidico concorso che ha fatto per essere promosso a viceispettore.
Il verdetto finale porterà Damiano a prendere una decisione che si preannuncia inaspettata e che avrà delle conseguenze importanti sul suo futuro. Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito a tale decisione.
Niko, invece, riuscirà finalmente a portare avanti il suo progetto volto a chiedere ufficialmente a Manuela di diventare sua moglie a tutti gli effetti.
Damiano e il rapporto in forte crisi con Viola negli episodi precedenti di Upas
Negli episodi precedenti di Upas, Damiano si era ritrovato a vivere un momento di profonda crisi con Viola, dopo che la donna aveva rinunciato alle sue vacanze estive per stare al fianco dell'ex Eugenio, in procinto di essere operato al cuore a Milano.
Una scelta importante che aveva messo in crisi Damiano, tanto da indurlo a lasciarsi andare a un momento di inaspettata passione con la sua ex Rosa.
Anche la stessa Rosa di era ritrovata in difficoltà, al punto da mettere in discussione i sentimenti nei confronti del nuovo compagno Pino, con il quale tutto sembrava procedere per il verso giusto.