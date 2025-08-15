Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz fingerà una gravidanza quando Halit le chiederà il divorzio a causa delle sue bugie. Il piano della donna sarà scoperto da Ender, che informerà il suo ex marito, provocandone la rabbia.

Yildiz finge una gravidanza per non divorziare

Halit chiederà il divorzio quando scoprirà che Kemal era il marito di Yildiz. Dirà alla moglie che dovrà far finta di essere sposata con lui per almeno due mesi finché non avrà chiuso alcuni importanti affari. A ogni modo, Yildiz sorprenderà Halit a letto con Ender e, dopo un litigio con lui, perderà i sensi.

Halit accompagnerà la moglie in ospedale, dove il medico comunicherà che la ragazza è incinta. Halit desisterà dal proposito di divorziare. Grazie a un flashback, però, si scoprirà che Yildiz ha venduto alcuni gioielli costosi per racimolare del denaro e corrompere l'assistente del dottore.

Ender informa Halit che Yildiz non è incinta

Ender andrà su tutte le furie quando scoprirà della gravidanza della rivale e con l'aiuto di Caner pretenderà che ad Aysel, la domestica di Halit, le somministri delle pastiglie, sciolte in una bevanda in grado di farla abortire. Aysel, all'ultimo, si tirerà indietro, ma dirà a Ender di aver somministrato le pastiglie. Credendo che Yildiz le abbia ingerite, quando vedrà che non fanno effetto, Ender crederà che Yildiz non sia davvero incinta.

La donna entrerà in possesso della cartella clinica della rivale e scoprirà che non è veramente incinta. Ender mostrerà tale prova ad Halit, che obbligherà la moglie a sottoporsi a nuove analisi del sangue, minacciando di distruggerla in caso di esito negativo.

Zeynep ha accettato d'incontrare Alihan

Negli appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda ad agosto su Canale 5, Alihan ha cercato di avere un chiarimento con Zeynep. Ha costretto l'ex fidanzata a rimanere chiuso con lui in ascensore e ha provato a farle capire che ha sbagliato quando le ha chiesto una seconda chance. Alihan ha dato appuntamento alla donna in un luogo più appartato. Zeynep è apparsa indecisa sul da farsi e ha chiesto aiuto a sua sorella Yildiz, che le ha consigliato di accettare.

La donna ha deciso d'incontrare Alihan, ma lui non si è potuto presentare in quanto rimasto coinvolto in un grave episodio. Ates, infatti, ha convinto Lila ad andare a casa sua dopo essersi conosciuti a una festa e ha cercato di approfittarsi di lei. Lo zio non si è presentato all'appuntamento perché è corso a salvarla.