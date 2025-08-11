Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, Alihan Tasdemir rischierà la vita per mano di Hira, intenzionata a fargliela pagare per averla lasciata.

Yildiz Yilmaz invece farà credere ad Halit Argun di aspettare un bambino da lui per farlo restare al suo fianco.

Hira narcotizza Alihan

Zerrin presenterà Hira a suo fratello Alihan per allontanarlo da Zeynep. Tuttavia, l’imprenditore farà di tutto per riconquistare la sua ex fidanzata. Appena verrà respinto per l’ennesima volta da Zeynep, però Alihan inizierà a frequentare Hira, la quale ben presto inizierà a credere che abbia delle intenzioni serie con lei.

In particolare, la ragazza troverà un anello nella stanza di Alihan e quindi penserà che voglia chiederle di sposarla. Quando Zeynep le dirà che in realtà voleva regalarlo a lei, Hira si infurierà e deciderà di vendicarsi di Alihan, che nel frattempo la lascerà.

Dopo essere tornato con Zeynep, l’imprenditore prenderà il suo aereo per Ankara e, oltre a trovare l’hostess e il pilota privi di sensi, Alihan sorprenderà Hira alla guida del velivolo. La donna narcotizzerà anche Alihan, servendosi di uno spray.

Ender scopre che Yildiz non aspetta alcun figlio

Nel contempo, Ender accelererà nel suo piano per far separare Halit da Yildiz una volta per tutte. Proprio quando la donna crederà di avere la fortuna dalla propria parte, apprenderà che Yildiz è incinta.

In realtà, quello della fanciulla sarà l’ennesimo stratagemma per salvare il suo matrimonio con Halit. A quel punto, Ender si servirà dell’aiuto della domestica Aysel per far abortire la rivale: le ordinerà di somministrarle delle pastiglie in una bevanda. Quando Yildiz sarà in procinto di bere la sua spremuta d’arancia, assalita dai sensi di colpa, la domestica getterà a terra il bicchiere, evitando il peggio. Aysel finirà per insospettire Ender, quando le dirà che i farmaci non hanno avuto alcun effetto.

Dopo aver intuito che Yildiz potrebbe aver inscenato una finta gravidanza, Ender si farà visitare dal dottor Yusuf con la scusa di non sentirsi bene, mentre suo fratello Caner coglierà l'occasione per trovare le analisi di Yildiz.

Appena scoprirà che la sua rivale sta mentendo, Ender avviserà Halit, ma lui non crederà alla sua insinuazione.

Ender ha messo in cattiva luce Yildiz

Sempre più determinata a tornare con Halit, nelle precedenti puntate, Ender ha registrato una conversazione in cui Sengul ha ammesso di aver aiutato Yildiz a conquistare il suo ex marito. Anche se la parrucchiera ha negato tali affermazioni, precisando che erano dettate dalla rabbia, comunque Yildiz è stata messa in cattiva luce. La ragazza è poi tornata a vivere nel suo vecchio appartamento, quando si è resa conto che il suo ex marito non era disposto a crederle.