Alcune concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello si sono stancate degli attacchi e delle offese che ricevono sui social, e hanno deciso di ricorrere a vie legali contro chi le diffama. Dopo Helena Prestes, anche Mariavittoria Minghetti ha scelto di pubblicare un messaggio per avvertire gli hater: ha già sporto alcune denunce, ed è pronta a farne altre, qualora gli insulti legati a episodi avvenuti nella casa mesi fa dovessero continuare.

Lo sfogo social e l'avviso agli hater

Sul web si vocifera che Helena abbia disattivato il suo account Instagram anche a causa delle offese che riceverebbe quasi quotidianamente, e questo si può evincere da un lungo messaggio che ha pubblicato su X prima di sparire dai social.

A distanza di qualche giorno, anche Mariavittoria ha scelto di sfogarsi sul suo profilo con parole che ha rivolto direttamente agli hater.

"Qualsiasi tentativo di diffamazione, potrà comportare gravi conseguenze. Il gioco è finito da mesi, ho fatto denunce alla polizia postale e sono pronta a inviare lettere legali. Un caro saluto e spero a mai più", ha scritto in un post che ha condiviso nelle sue storie Instagram il 20 agosto.

La reazione dei fan su X

La decisione di Mariavittoria di querelare chiunque la diffamerà sui social, e non solo, è stata accolta con gioia dai suoi sostenitori.

"Bravissima, condivido tutto", "Anche Shaila dovrebbe fare lo stesso", "Fanno bene sia lei che Helena", "Brava", "Vai avanti e non ti fermare", "Ma i suoi hater sono i fan di Tommaso che non la sopportano?", si legge su X.

Le critiche al reality e alla sua lunga durata

Di recente si è parlato di Mariavittoria anche per le dichiarazioni sull’esperienza che ha vissuto al Grande Fratello qualche tempo fa.

In un'intervista che ha rilasciato in radio, ha detto che non rifarebbe il reality e che secondo lei sei mesi all'interno di una casa sono troppi, quindi ha lasciato intendere che il format dovrebbe durare molto meno soprattutto per il benessere psicofisico dei concorrenti.

Anche Tommaso è dello stesso pensiero, anzi, ha addirittura detto che in alcune occasioni si è vergognato di essere nel cast di un programma che non aveva mai guardato prima.

La storia d'amore tra i due, invece, procede a gonfie vele e sembra essersi consolidata dopo la fine della trasmissione.

Se tra le mura più spiate d'Italia Tommaso e Mariavittoria litigavano spesso, nel quotidiano sembra abbiano trovato un buon equilibrio, pur vivendo e lavorando: lui fa l'idraulico a Siena, lei è medico estetico in uno studio di Roma.