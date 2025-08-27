Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre rivelano che si assisterà al ritorno in scena di Rosa dopo un breve periodo di assenza.

Intanto Marcello comincerà a temere la presenza continua di Umberto nella vita della sua amata contessa Adelaide e deciderà di compiere un gesto inaspettato: chiedere alla donna di diventare sua moglie.

Un gesto che finirà per sconvolgere profondamente Umberto che, tuttavia, si renderà conto di dover intervenire al più presto per riuscire a riconquistare la sua ex compagna, nonché madre di sua figlia Odile.

Il ritorno di Rosa a Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 settembre

Dopo un breve periodo di assenza, Rosa rimetterà piede a Milano e si presenterà subito al Paradiso delle signore per salutare i suoi amici e colleghi.

La ragazza si presenterà da Roberto con un dono speciale che finirà per spiazzarlo, in tale circostanza andrà a salutare anche Marcello Barbieri.

Intanto Salvatore si preparerà per il battesimo di suo figlio Andrea Maria e finirà per scontrarsi con i genitori di Elvira, i quali vorrebbero avere voce in capitolo nella scelta del padrino per il bambino.

Salvo non la prenderà bene anche perché, trattandosi di suo figlio, vorrebbe Marcello e Concetta come padrino e madrina ufficiale.

Marcello Barbieri sconvolge Umberto Guarnieri

Adelaide e Marcello, invece, decideranno di rendere pubblica la loro storia d'amore: i due saranno pronti a viversi alla luce del giorno.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre, però, rivelano che Marcello si renderà conto che Umberto continua a essere una minaccia nella sua vita e in quella della contessa.

Per tale motivo, deciderà di accelerare i tempi con la sua amata e si dirà pronto a compiere un passo del tutto inaspettato: chiederle di diventare sua moglie.

La proposta di matrimonio avverrà nel corso dei primi episodi di questa decima stagione e finirà per sconvolgere profondamente Umberto.

Il commendatore si renderà conto di non avere altro tempo da perdere: deve studiare un piano per evitare che queste nozze si concretizzino e cercare di far breccia nuovamente nel cuore della mamma di sua figlia Odile.

Adelaide si era allontanata da Umberto nella scorsa stagione de Il Paradiso delle signore

Negli episodi precedenti della soap, Adelaide aveva scelto di chiudere con il passato e dare una svolta alla sua vita, accettando di mettere da parte la relazione con Umberto.

Pur di evitare contrasti con Marcello, Adelaide decise di cacciare via Umberto da villa Guarnieri: un gesto importante, con il quale Barbieri si rese conto di poter fidarsi della sua amata.