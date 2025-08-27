Mercoledì 27 agosto si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne che andranno in onda in televisione a partire da lunedì 22 settembre.

Le anticipazioni trapelate dall’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che in studio si sono presentate due ex coppie per un confronto: Gloria e Guido, e Cinzia e Antonio.

Spazio anche per la nuova conoscenza tra Gemma Galgani e Pasquale. Quest’ultimo ha fatto infuriare Tina Cipollari, che non ha gradito essere chiamata 'panzerottina' dal cavaliere.

Guido torna a Uomini e Donne per un confronto con Gloria

Gloria Nicoletti è tornata nel parterre over di Uomini e Donne dopo che la sua breve frequentazione con Guido si è conclusa senza successo.

I due si sono lasciati durante l’estate e nella registrazione del 27 agosto hanno avuto un confronto successivo alla rottura. Nello stesso appuntamento, anche Cinzia e Antonio, protagonisti dell’edizione 2024/2025 del dating show di Maria De Filippi, hanno spiegato i motivi per cui la loro conoscenza non ha funzionato. Anche per loro, la storia non ha avuto un lieto fine.

Tina Cipollari si infuria con Pasquale

Nel frattempo, Tina Cipollari non ha preso bene il commento di Pasquale, cavaliere di Gemma Galgani, che nella registrazione precedente l’ha chiamata 'panzerottina'.

L’opinionista di Uomini e Donne è tornata sull’argomento, anche in seguito all’arrivo in studio di alcuni panzerotti, portati per fare ironia sulla vicenda.

Tina non ha gradito questa ulteriore provocazione. Tornando al trono over, Rosanna sarebbe dovuta uscire con Federico, ma ha scelto di concentrarsi su un altro cavaliere, Simone. Nessun ritorno in studio per Ida Platano, che in questi giorni si trova a Roma ma non per partecipare al programma.

Come hanno trascorso l'estate le coppie di Uomini e Donne: Asmaa e Cristiano sono diventati genitori

L’estate 2025 ha portato delle novità per alcune coppie nate nel parterre over di Uomini e Donne.

Asmaa e Cristiano, innamoratisi nel dating show di Canale 5, sono diventati genitori nel mese di luglio.

Marcello Messina, invece, si è trasferito nel paese di Giada, ma tra loro non è sempre stato tutto rose e fiori. La coppia ha dichiarato al magazine della trasmissione di avere qualche problema, pur non annunciando mai una rottura definitiva. Nei giorni scorsi, infatti, sembrerebbe essere tornato il sereno, poiché hanno condiviso degli scatti in Puglia insieme ad Alessio Pili Stella.

Sono proseguite anche le storie d’amore nate nel trono classico: quella di Martina e Ciro e quella di Cristina e Gianmarco. Nessun nuovo amore invece per Gemma, che ha trascorso le vacanze al mare trovando un’occupazione come cameriera in un bar.

Tina e Cosimo si sono infine incontrati a Roma e hanno trascorso del tempo insieme, ma non è emerso alcun dettaglio su un’eventuale evoluzione del loro rapporto di amicizia.