Nella puntata della soap Tv Forbidden Fruit in onda venerdì 29 agosto 2025, Zeynep cercherà di fare in modo che Alihan non scopra che Emir si è preso una cotta per la nipote Lila [VIDEO]. Se mai dovesse venire a saperlo, l'amico di Zeynep rischierebbe infatti il licenziamento. Ender, intanto, cercherà di far ingelosire Halit, il quale nel frattempo continuerà a essere in crisi con Yildiz, soprattutto dopo aver scoperto che la moglie sta lavorando in un ristorante.

Emir perde la testa per Lila: anticipazioni del 29 agosto

Yildiz grazie a Kemal avrà trovato un lavoro come hostess di sala in un ristorante di lusso.

Quando Halit lo verrà a sapere reagirà malissimo e sarà preoccupato per quello che potrà dire la gente: la crisi tra i coniugi Argun non farà altro che peggiorare anche per questo motivo. Ender cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio e penserà di far ingelosire Halit, certa che così facendo l'ex marito prima o poi tornerà da lei.

Emir non darà retta ai consigli di Zeynep e Caner e passerà del tempo con Lila, della quale si sarà innamorato a prima vista.

Zeynep cerca di coprire Emir per salvargli il posto di lavoro

Zeynep sarà molto preoccupata per Emir, visto che se Alihan scoprisse che si sta vedendo con Lila, potrebbe licenziarlo su due piedi. Zeynep cercherà di coprire le spalle all'amico e lo farà con l'aiuto di Caner.

Hira passerà in ufficio e convincerà Zeynep ad uscire per una serata in compagnia. Anche se non saranno invitati, a loro si uniranno anche Caner e Emir. Alla serata dovrebbe esserci anche il misterioso uomo che tanto piace a Hira. Nelle puntate successive, Zeynep, Caner e Emir rimarranno stupiti quando scopriranno che la persona di cui si è invaghita Hira è Alihan.

Halit invece, tornerà a casa, anche se la tensione con Yildiz continuerà ad essere alle stelle. La sorella di Zeynep cederà alle avance di Kemal ei due si baceranno. L'autista non vorrà rinunciare a Yildiz e le proporrà di fuggire insieme a lui. Yildiz però, preferirà restare con Halit e lo farà solo per non perdere la vita lussuosa che solo Argun le può offrire.

Forbidden Fruit in onda anche il sabato e la domenica a partire da settembre

Stando alle indiscrezioni apparse sul web in queste ore, pare che Mediaset abbia intenzione di trasmettere Forbidden Fruit anche il sabato e la domenica a partire dalla prima settimana di settembre con puntate della durata di un'ora circa.

Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di una promozione per la dizi con Zeynep e Yildiz che, dal suo debutto avvenuto il 30 maggio ad oggi, è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico di Canale 5 regalando ascolti giornalieri intorno ai 2 milioni di telespettatori e uno share tra il 20 e il 21%.