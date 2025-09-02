Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate che andranno in onda dal 7 al 13 settembre, svelano che R.J. sospetterà che Bill sia il padre di Luna. Quest'ultima deciderà di affrontare apertamente la madre Poppy, chiedendole chi è davvero la sua figura genitoriale maschile.

Li ha uno scontro con sua sorella

Le anticipazioni degli episodi di Beautiful che verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 7 a sabato 13 settembre, prendono il via dall'incredulità di R.J. circa il segno che Bill e Poppy si sono lasciati reciprocamente venti anni prima con un singolo incontro.

Li, invece, certa che il solo scopo della sorella siano i soldi e la posizione sociale, affronterà Poppy, dicendole che farà di tutto per ostacolare la sua unione con Bill. Inoltre, la dottoressa accuserà la sorella di aver cresciuto una figlia dopo un rapporto occasionale ma lei replicherà facendo riferimento al suo spirito libero.

Mentre Bill rassicurerà Poppy, dopo che lei le racconterà dell'ennesimo scontro con la sorella, R.J. comincerà a sospettare che Bill possa essere davvero il padre di Luna: per questo motivo esporrà i propri dubbi alla ragazza, spingendola a chiedere spiegazioni alla madre. Poco dopo, R.J. stesso incontrerà Bill, cercando di capire meglio la situazione. Il magnate sarà particolarmente contento di conoscere Luna e di poterla presentare ai suoi figli.

Luna, intanto, chiederà alla madre se ci sia la possibilità che Bill sia suo padre. Poppy negherà ma il suo atteggiamento lascerà intendere che possa nascondere qualcosa.

Brooke preoccupata per il rapporto tra Hope e Thomas

Durante un incontro con suo padre, Thomas racconterà di aver chiesto a Hope di sposarlo, aggiungendo che la figlia di Brooke ha accettato il suo anello mettendolo come ciondolo, seppur non abbia fornito una risposta sul matrimonio. Ridge, seppure con qualche perplessità, appoggerà il figlio, mentre Brooke, al contrario, dirà a sua figlia che il fatto di accettare la proposta di Thomas significherebbe un fallimento del suo rapporto con Liam.

Luna insisterà con Poppy affinché le riveli l'identità paterna.

La donna si mostrerà affranta, certa che il suo affetto sarebbe bastato alla figlia. Luna, però, continuerà a temere che la madre le nasconda qualcosa di molto importante. Poco dopo, Poppy incontrerà Finn e i due ricorderanno i tempi in cui vivevano tutti insieme con i suoi genitori.

Dati di ascolti di Beautiful

Continua a godere di ottima salute, sul piano degli ascolti, la soap americana più longeva in assoluto. Beautiful continua ad attirare l'attenzione del pubblico del Belpaese. Infatti, nella puntata di ieri, lunedì 1 settembre, la soap ha raggiunto una media di 2.020.000 di spettatori e uno share pari al 17.84%. Con il ritorno del periodo autunnale è molto probabile che il trend positivo, che ormai dura da anni, continui.