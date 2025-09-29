Elisabetta Gregoraci ha preso parte anche a questa Milano Fashion Week, un appuntamento centrale del calendario della moda. Quest’anno, la showgirl ha seguito le sfilate di brand come Diesel, Elisabetta Franchi, Laura Biagiotti ed Ermanno Scervino.

In occasione dell’evento dedicato alla Primavera/Estate 2026, la showgirl ha scelto un outfit composto da corpetto, reggiseno, minigonna e scaldacuore rosa pastello, adatto alle temperature autunnali. Gregoraci ha poi rilasciato un'intervista a Fanpage raccontandosi tra vita privata, carriera e rapporti familiari.

La famiglia al centro della vita di Elisabetta Gregoraci

Uno dei temi principali dell’intervista è stato Nathan Falco, il figlio avuto dall’ex marito Flavio Briatore. Gregoraci ha spiegato come sia riuscita a mantenere un rapporto equilibrato con l’imprenditore: "Ci vuole molta pazienza, ci vuole equilibrio e all'inizio non è semplice da trovare, poi comunque l'amore per la famiglia ti aiuta tantissimo. Soprattutto al centro di tutto deve esserci nostro figlio Nathan Falco".

Sul rapporto con Nathan, ha aggiunto: "È un gigante di 1.94, lo amo tantissimo, è un bravo ragazzo. Con lui ho un rapporto bellissimo, cerco di essere sempre anche una mamma amica, pur essendo severa, ricordando qual è il mio ruolo".

Il ragazzo, che vive all’estero insieme alla madre, è consapevole della notorietà dei genitori: "Sa di essere il figlio di due genitori famosi, gliel'abbiamo spiegato da quando era bambino, più che altro perché lo fermavano già da piccolo per le foto oppure fermavano noi. Allora mi chiedeva: 'Mamma, papà, come mai vi fermano per le foto?'. Ormai è grande e certe cose le capisce".

Tra gossip e vita privata

Non sono mancati riferimenti ai gossip del momento, tra foto ricevute dai fan e rose inviate dai suoi ammiratori. Elisabetta Gregoraci ha commentato con ironia: "Io ricevo tantissimi fiori quasi ogni giorno, quindi penso di essere una persona molto fortunata". Una risposta che indirettamente smentisce le voci di possibili nuove relazioni.

Oltre alla moda, la sua carriera prosegue tra televisione e impegni istituzionali. Tra i progetti più imminenti, sarà testimonial di diverse campagne e comparirà in uno spot televisivo di prossima uscita. Inoltre, sarà coinvolta in un’iniziativa a scopo sociale: "Lunedì sono a Roma perché col Ministro della Salute sono il volto della LILT, per la lotta italiana contro i tumori, quindi vedrete anche questo spot. Insomma un sacco di cose belle che mi stanno a cuore".