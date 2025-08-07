Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci si è trovata costretta a intervenire pubblicamente per difendere il figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con l'imprenditore Flavio Briatore. Alcuni commenti apparsi sotto i suoi post social hanno accusato il giovane, ancora adolescente, di essere un “figlio di papà” che “non farà mai nulla nella vita”. Un’accusa che ha colpito la showgirl calabrese, la quale ha deciso di rispondere con determinazione.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Gregoraci, attivissima sui social ma solitamente misurata nei toni, ha ribadito che suo figlio ha ricevuto e riceverà una buona educazione, e che i genitori si impegnano a far comprendere a Nathan il valore del lavoro e della responsabilità.

“Non sarà mantenuto a vita” ha dichiarato seccamente. Le sue parole hanno subito generato una forte eco mediatica, riportando l’attenzione su un tema caldo: quello del rapporto tra fama, ricchezza e percezione pubblica dei figli dei personaggi noti.

Il pregiudizio verso i figli dei vip: tra stereotipi e realtà

Il caso di Nathan Falco non è isolato. Molti figli di celebrità si trovano a dover convivere con l’etichetta di “raccomandati” o “privilegiati”, indipendentemente da ciò che fanno o sceglieranno di fare nella vita. Il fenomeno è amplificato dai social, dove basta un commento per scatenare critiche o veri e propri attacchi personali. In questo senso, il post difensivo di Elisabetta Gregoraci non è solo la reazione di una madre ferita, ma anche una presa di posizione contro un pregiudizio.

Secondo Gregoraci, Nathan è un ragazzo come tanti altri, con i suoi sogni e le sue passioni, e non va giudicato per la fortuna di essere nato in una famiglia benestante. “Sta crescendo con dei valori”, ha aggiunto, sottolineando il loro impegno come genitori nel non viziarlo ma nell’educarlo a costruire una propria identità, al di là del cognome che porta. La sua posizione ha trovato consenso tra molti fan, ma non ha spento il dibattito tra chi continua a mettere in discussione la reale possibilità che questi giovani possano emanciparsi dalla propria condizione privilegiata.

Il gossip su Gregoraci e Francesco Arca

Nel frattempo, un'altra notizia legata al mondo dello spettacolo è tornata a far discutere: il presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e l’attore Francesco Arca.

Nelle scorse settimane alcuni scatti rubati avevano alimentato il gossip, ipotizzando una frequentazione tra i due. Tuttavia, è stato proprio Arca a chiarire la situazione: “Siamo amici da oltre vent’anni”. Una dichiarazione che ha spento i pettegolezzi, ma che ha anche riportato Gregoraci al centro dell’attenzione mediatica, questa volta per la sua vita privata.