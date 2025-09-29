Nelle prossime puntate di Un posto al sole le cose non si metteranno affatto bene per Ferri. Le anticipazioni dal 6 al 10 ottobre rivelano che Roberto, stanco dei soprusi subiti in carcere, deciderà di reagire per regolare i conti.

Nel frattempo, Rosa si allontanerà da Pino per riavvicinarsi a Damiano, mentre Gianluca riceverà un’offerta di lavoro al Vulcano. Ci sarà spazio anche per i sentimenti con il triangolo formato da Guido, Claudia e Mariella, mentre Rossella capirà che con Riccardo non potrà mai esserci una semplice amicizia.

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Filippo in ansia per suo padre

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo rimarrà profondamente colpito dalle condizioni di suo padre. È probabile che i due abbiano un colloquio in carcere, dove emergerà che Roberto viene minacciato da altri detenuti. Nel frattempo, anche Marina sarà in forte ansia per la salute di suo marito.

Dopo una nuova aggressione da parte di Rosario, Roberto deciderà che è arrivato il momento di difendersi da solo senza chiedere alcun tipo di aiuto. Anche se non viene rivelato altro, la sensazione è che Ferri possa compiere un gesto avventato per farla pagare a Rosario, rischiando così di cacciarsi in gravi guai.

Marina contro Gennaro

Mentre Roberto sarà molto impegnato in carcere, Marina deciderà che è arrivato il momento di reagire. Accecata dalla rabbia, elaborerà un piano complesso per liberare i Cantieri una volta per tutte dalla presenza nefasta dei fratelli Gagliotti.

Le anticipazioni non svelano come Marina intenderà muoversi ma confermano che vedrà nell’arrivo dei Gagliotti nella vita sua e di Roberto la causa della loro rovina e deciderà, quindi, di mettere la parola fine a questa situazione con ogni mezzo.

Il resto delle trame di Upas, dal 6 al 10 ottobre: Rosa e Pino si lasciano, Gianluca lavora al Vulcano

Damiano farà di tutto per convincere Grillo a lasciare in pace Eduardo. Nel frattempo, anche Rosa sarà molto in ansia per il futuro di suo fratello.

A quanto pare, sarà proprio questa preoccupazione comune a far riavvicinare Renda e la sua ex. Pino, consapevole di quanto stia succedendo, si allontanerà sempre più da Rosa e i due arriveranno vicini alla rottura. Nel frattempo, Clara, spinta dal desiderio di sostenere Eduardo, si rivolgerà a Giulia e Niko per un consiglio, senza però ottenere l’aiuto sperato.

Gianluca dimostrerà in modo sempre più evidente di avere problemi con l’alcol. In seguito, Diego suggerirà a Nunzio di offrire un impiego al Vulcano al giovane Palladini, così da compensare l’assenza di Silvia. Gianluca sarà felice per l'occasione, ma Alberto non condividerà il suo entusiasmo. Sarà Luca però, con saggezza, a fargli cambiare idea.

Guido e Mariella si mostreranno molto affiatati nella missione comune di aiutare il maggiordomo Alfredo e salvarlo dalle prepotenze di Cotugno. In seguito, la vigilessa deciderà che è arrivato il momento di riaccogliere Guido a casa. Tuttavia, proprio a un passo dalla riconciliazione, vedrà il suo ex insieme a Claudia. Questa scoperta la getterà in uno stato di profonda frustrazione e Guido dovrà impegnarsi non poco per dimostrarsi ancora degno della sua fiducia.

Castrese, sempre più solo e sconsolato, continuerà a tormentarsi per Sasà. Renato soffrirà l’assenza di Raffaele, ma troverà un modo tutto suo per sentirlo vicino. Rossella, pur animata dalle migliori intenzioni, dovrà arrendersi alla dura realtà e accettare che tra lei e Riccardo non potrà mai esserci solo un'amicizia.