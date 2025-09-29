Arif sarà rapito e Sarp offrirà dei soldi a Enver per aiutare Bahar nelle puntate de La forza di una donna dal 6 all'11 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Bahar sarà furiosa con Enver, Hatice e le sue amiche che le hanno nascosto per tanto tempo che Sarp è vivo. Ceyda e Yeliz proveranno a spiegare che la dottoressa aveva impedito di provocarle qualunque forte emozione, ma Bahar non vorrà più parlare con nessuno di loro. Nel frattempo, Sarp, in colpa per la povertà di sua moglie, andrà da Enver per dargli dei soldi. Il sarto, però, rifiuterà ogni aiuto.

Bahar delusa dai suoi amici e dalla famiglia

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Bahar arriverà il momento della verità e non sarà affatto piacevole. Sarp busserà alla sua porta e la donna lo abbraccerà incredula e felice, ma si tratterà di una parentesi di pochi minuti che la lascerà con un mare di domande e nessuna risposta per i suoi figli. I bambini, infatti, continueranno a chiedere come mai il loro papà sia andato di nuovo via e Bahar non saprà dare loro una spiegazione. Una volta messi a dormire i suoi figli, Bahar affronterà la sua famiglia, colpevole di non averle rivelato che Sarp è vivo. "Come vi siete permessi?" chiederà la donna a Enver, Hatice, Ceyda e Yeliz.

Il sarto proverà a spiegare che la dottoressa Jale si era raccomandata di non farle provare forti emozioni, ma la delusione prenderà il sopravvento. Bahar sarà molto arrabbiata e dirà ai loro cari che non vuole più vederli. Nel frattempo, gli uomini di Nezir continueranno a seguire ogni movimento del palazzo e Arif e Ceyda si accorgeranno di tutto. I due amici saranno d'accordo sul proteggere Bahar dai nuovi inquilini, certi che tutto questo abbia a che fare con il ritorno di Sarp.

Il rapimento di Arif e la proposta di Sarp a Enver

Nelle puntate de La forza di una donna dal 6 all'11 ottobre, Enver andrà alla caffetteria ma non vi troverà Arif. L'uomo inizierà a preoccuparsi seriamente e quando vedrà delle macchie di sangue nel locale chiederà subito aiuto.

Ceyda capirà che Arif è stato rapito e chiederà l'aiuto degli uomini di Peyami per salvarlo. Arif passerà delle ore terribili in mano ai sequestratori che lo picchieranno e lo lasceranno solo a tarda notte in un bosco abbandonato. Nel frattempo, Sarp si sentirà in colpa per la povertà in cui Bahar e i suoi figli vivono e andrà a bussare a casa di Enver. L'uomo offrirà ad Hatice e suo marito dei soldi da dare a Bahar, ma il sarto rifiuterà con rabbia il suo aiuto.

Arif e Bahar si sono lasciati

Nelle puntate precedenti, Nezir ha saputo che Sarp aveva una moglie e dei figli prima di Piril e ha subito indagato. Quando ha scoperto il quartiere in cui Bahar abita, ha chiesto a due dei suoi di prendere in affitto una casa per tenere d'occhio il palazzo.

Lo scopo di Nezir è quello di catturare Sarp durante una visita a sua moglie. Nel frattempo, Bahar ha messo fine alla sua relazione con Arif perché Nisan ci soffriva troppo. "Non posso combattere contro una bambina" , ha risposto all'uomo che ha visto i suoi sogni crollare all'improvviso. Quando ha saputo della rottura, Yusuf ha fatto notare a suo figlio che Bahar lo ha solo usato nel suo momento peggiore e adesso che è guarita non ha più bisogno di lui.