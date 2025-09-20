Halit scoprirà finalmente il motivo per il quale Alihan ce l'ha con lui e sarà Zerrin a rivelarglielo. Succederà nella puntata della soap Tv Forbidden Fruit in onda nel pomeriggio di martedì 23 settembre, durante la quale Halit negherà, dinanzi a Zerrin, di essere stato l'amante di sua madre. Successivamente, Argun andrà al cimitero a far visita alle tombe dei genitori di Alihan e Zerrin.

Zerrin si riferisce ad Halit ciò di cui lo accusa Alihan

Il duro litigio tra Alihan e la sorella scuoterà profondamente Zerrin. Quest'ultima, non appena Alihan uscirà da casa sua, chiamerà Halit chiedendogli di passare da lei.

Una volta arrivato, Zerrin gli racconterà delle accuse mosse da Alihan verso di lui e così Argun scoprirà che Tasdemir è convinto che lui sia stato l'amante di Fusun. Il tutto a causa di un orologio identico al suo che Alihan avrebbe trovato in casa della madre quando era in bambino. Zerrin rassicurerà Halit, dicendogli di non aver creduto a quella storia assurda. Halit ovviamente negherà di aver avuto una relazione con Fusun e riuscirà a nascondere il suo turbamento. Subito dopo il loro incontro, Halit chiederà all'autista di portarlo al cimitero.

Halit va al cimitero a far visita ai genitori di Alihan: anticipazioni 23 settembre

Giunto al cimitero, Halit si soffermerà subito sulla tomba della madre di Alihan a cui si rivolgerà dicendole: "Quanto vorrei che tu fossi ancora qui, mi manchi." Poi si recherà sulla lapide di Tarik Tasdemir che, oltre ad essere stato il suo socio in affari, era anche il suo migliore amico.

Dinanzi alla sua tomba riuscirà soltanto a dire: "Perdonami amico mio", per poi andarsene e tornare al lavoro. Intanto, Zeynep prenderà possesso del suo nuovo ufficio alla Falcon Airlines. Hakan le riferirà che Irem ha deciso di chiudere la loro relazione. Nelle puntate successive, il rapporto tra Erim e Ender non migliorerà visto che il sedicenne respingerà la madre quando lei si presenterà fuori da scuola. Zeynep, spinta da Zerrin, andrà in concessionaria per comprare un'auto ma qui avrà un acceso diverbio con il proprietario Dundar. Successivamente, Yildiz, Zeynep e Irem decideranno di passare una serata insieme.

Forbidden Fruit accorcia le puntate dal 22 settembre

Brutte notizie per i fan di Forbidden Fruit che, a partire da lunedì 22 settembre , vedranno la messa in onda di puntate ridotte rispetto a quelle a cui erano abituati.

La serie con Alihan e Zeynep infatti, andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:15 alle 14:45 per poi lasciare spazio alla nuova stagione di Uomini e donne che occuperà lo slot orario che va dalle 14:45 alle 16 circa. Subito dopo, verranno trasmessi gli episodi inediti de La Forza di una donna.