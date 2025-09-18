Nella puntata della soap Tv Forbidden Fruit in onda lunedì 22 settembre, Alihan Tasdemir rivelerà finalmente a Zerrin di aver sposato Ender per cercare di togliere la società ad Argun. Tutto ciò è avvenuto perché Halit in passato, è stato l'amante della loro madre Fusun. Una rivelazione a cui comunque Zerrin non crederà affatto.

Zeynep, intanto, prenderà possesso del suo nuovo ufficio mentre Erim non riuscirà a perdonare la madre Ender per essersi risposata senza prima consultarlo.

Alihan racconta la verità a Zerrin: 'Halit era l'amante di nostra madre'

La scalata di Alihan ai vertici della società non andrà come da lui sperato, visto che Halit sarà ancora il socio maggioritario dell'azienda grazie all'aiuto di Zerrin e Zeynep. Le due donne si schiereranno con Argun e insieme a lui decideranno di vendicarsi di Alihan, dopo aver scoperto che lui ha sposato Ender. Alihan rimarrà profondamente sorpreso e scosso nel constatare che la sorella e la ex fidanzata si sono schierate con Halit e deciderà quindi di andare a far visita a Zerrin per raccontarle la verità sul perché nutre tanto astio nei confronti di Argun senior.

Tademir le rivelerà di aver scoperto che Halit è responsabile della fine del matrimonio dei loro genitori visto che è stato l'amante della loro madre Fusun.

Zerrin non crede a Alihan e lo caccia via: spoiler del 22 settembre

Zerrin sarà sconvolta quando ascolterà la versione di Alihan ma non gli crederà affatto. Secondo lei il fratello ha preso un abbaglio ed è stato soggiogato da Ender: Halit non è mai andato a letto con la loro madre. Fuori di sé dalla rabbia, Zerrin caccerà Alihan da casa. Nel frattempo sia Lila che Erim vivranno momenti molto difficili a causa delle tensioni familiari seguite al matrimonio tra Ender e Alihan. Lila avrà paura di non poter più vedere lo zio come prima mentre Erim non riuscirà a comprendere le azioni della madre Ender e non la perdonerà per essersi risposata senza prima consultarsi con lui. Zeynep nel frattempo, prenderà possesso del suo nuovo ufficio.

Nelle puntate successive, Zerrin riferirà ad Halit quanto sentito da Alihan durante il loro incontro, assicurandogli di non aver creduto a nemmeno una parola di quanto detto dal fratello. Irem deciderà invece di troncare la relazione con Hakan.

Dal 22 settembre Forbidden Fruit va in onda con puntate più corte

A partire da lunedì 22 settembre le puntate di Forbidden Fruit dureranno meno rispetto al passato e andranno nel daytime feriale a partire dalle ore 14:15 sino alle 14:45, orario in cui la linea passerà a Uomini e donne, che tornerà con una nuova stagione ricca di emozioni e colpi di scena.

A seguire, dalle 16:10 circa e sino alle 16:50, Canale 5 trasmetterà un episodio inedito de La forza di una donna, altra dizi di successo made in Turchia.