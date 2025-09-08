Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025, Alihan Tasdemir (Onur Tuna) andrà su tutte le furie, appena capirà che è stato suo cognato Halit Argun (Talat Bulut) a mandare a monte il matrimonio dei suoi genitori in passato.

Yildiz Yilmaz (Eda Ece), invece scoprirà di aver perso il bambino che aspettava dal marito Halit, durante una visita ginecologica.

Zeynep chiede aiuto ad Hakan per far calmare Alihan

Yildiz litigherà con il marito Halit, dopo l’arrivo di sua madre Asuman (Melisa Dogu), la quale non verrà accolta bene da Erim (İlber Uygar Kaboğlu) e Zehra (Şafak Pekdemir).

Nel contempo, dopo aver riconosciuto l'orologio che Halit regalerà a suo figlio Erim, Alihan si convincerà che il ricco uomo sia stato l’amante della sua defunta madre Fusun in passato.

Appena, Alihan distruggerà la sua casa in preda alla rabbia, la sua promessa sposa Zeynep (Sevda Erginci) chiederà aiuto ad Hakan (Ahmet Kayakesen) per non essere riuscito a farlo calmare.

Halit licenzia l’intero personale, Zeynep nota la freddezza di Alihan

Spazio anche ad Yildiz, che avrà un aborto spontaneo, dopo aver appreso di essere rimasta veramente incinta. A quel punto, la ragazza dovrà sottoporsi a un raschiamento all’insaputa del marito Halit, visto che sceglierà di non dirgli niente, nel timore che possa riprendere la relazione extraconiugale con l’ex moglie Ender (Sevval Sam).

Sempre a proposito di Halit, licenzierà l’intero personale con la convinzione che qualcuno abbia manomesso il sistema di sicurezza per rubare i suoi gioielli.

Per concludere, Zeynep noterà l’atteggiamento distaccato di Alihan. Erim (Serkan Rutkay Ayıköz) invece ingannerà Zerrin (Nilgün Türksever), la madre di Lila (Ayşegül Çınar), facendole credere di essere il rampollo di una famiglia importante.

Riepilogo sulla finta gravidanza di Yildiz

Yildiz ha deciso di inscenare una finta gravidanza, per continuare a tenere il marito Halit Argun legato a sé. Per rendere credibile la sua messinscena, la giovane ha venduto alcuni dei gioielli che il marito le aveva regalato sostituendoli con dei falsi. A quel punto, con il denaro guadagnato, Yildiz ha corrotto la segretaria del medico, chiedendole di scambiare le sue analisi del sangue, con quelle di una donna realmente in dolce attesa.

Il suo inganno per salvare il suo matrimonio, però è stato scoperto dalla sua rivale Ender, la quale non ha perso tempo per informare Halit. Yildiz su ordine del marito è stata costretta a sottoporsi a dei nuovi esami, ma l'uomo si è scusato subito con lei, appena è risultata veramente incinta.