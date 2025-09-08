Samet Sansalan rischierà la vita nelle prossime puntate de La notte nel cuore, nel momento in cui avrà un incidente d'auto. L'uomo finirà fuori strada mentre starà i seguendo con la sua vettura quella di Sumru. Sansalan senior verrà ricoverato in gravi condizioni in ospedale e si verrà a sapere che per salvarsi avrà bisogno di un trapianto di rene. Cihan farà ritorno in Turchia dopo aver saputo ciò che è successo al padre mentre Nihayet scoprirà casualmente un grande segreto di Samet.

Samet ha un incidente d'auto mentre insegue Sumru

Samet Sansalan non vorrà lasciare in pace Sumru e vorrà impedirle di rifarsi una vita con Tashin.

Proprio per questo, durante l'udienza del divorzio, Samet sorprenderà tutti dicendo al giudice di non voler più procedere con la causa visto che vorrà tornare insieme alla moglie. Sumru in tutta risposta, dirà chiaramente di non aver nessuna intenzione di tornare con lui e così la causa per la separazione andrà avanti.

In seguito, Samet non lascerà in pace Sumru e la attenderà all'uscita dal lavoro. Lei cercherà di sfuggirgli salendo in auto e allontanandosi verso casa. Lui la seguirà e, nel tentativo di speronare la sua vettura, finirà per occupare la corsia opposta, scontrandosi con un altro automezzo. L'incidente sarà violento e Samet verrà estratto dall'auto in gravi condizioni.

Samet rischia di morire: ha bisogno di un trapianto di rene

Le condizioni di Samet saranno critiche e si temerà il peggio. I familiari saranno in ansia ma fortunatamente alla fine l'uomo si risveglierà dal coma anche se medico non potra sciogliere la prognosi: Samet, per poter sopravvivere, avrà bisogno di un trapianto di rene. Il personale sanitario comunicherà a Samet che procederanno a verificare l'eventuale compatibilità con i familiari e, in questo frangente, Samet chiederà che il test venga fatto anche Benjamin. Nihayet, ascoltando la conversazione tra Samet e il medico, scoprirà che Benjamin è figlio di Sansalan. Intanto Cihan farà ritorno in Turchia dopo aver saputo dell'incidente occorso al padre.

Infine Nihayet penserà a come sfruttare a suo vantaggio la notizia che Samet è il padre di Benjamin.

La notte nel cuore vince la gara degli ascolti della domenica sera

La notte nel cuore è entrata nel cuore del pubblico italiano che, ogni settimana segue con sempre maggior interesse le vicende della famiglia Sansalan. La puntata della soap Tv andata in onda nella prima serata di domenica 7 settembre è stata vista da una media di 2 milioni di telespettatori per uno share del 14,32%, battendo la concorrenza di Rai 1 che, con la fiction Imma Tataranni si è fermata all'11,83% di share.