Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, per Erim arriveranno momenti difficili dopo la separazione dei genitori. La sua amicizia con Ilayda lo trascinerà in situazioni sempre più rischiose. Fino a un furto in un locale elegante che porterà all’arresto del ragazzo.

Erim sempre più fragile dopo il divorzio dei genitori

Il divorzio tra Halit ed Ender renderà Erim sempre più fragile, al punto che inizierà ad avere alcune amicizie piuttosto discutibili. Con loro non si limiterà a semplici marachelle, ma finirà davvero nei guai. Perché un giorno, uno di loro, gli dirà di prendere l'auto del padre per fare un giro per Istanbul.

Passeggiata che rischierà di finire in tragedia, visto che Erim investirà una donna. Inizialmente, i ragazzi crederanno che sia morta e gli "amici" di Erim se la daranno a gambe levate, lasciandolo solo. La donna, fortunatamente, sarà solo ferita, ma Halit, per evitare che il figlio finisca in carcere, le darà una cospicua somma di denaro per ritirare la denuncia.

L’incontro con Ilayda e la truffa della falsa malattia

Da quel giorno, Erim sarà in punizione, ma segretamente inizierà a sentire Ilayda, l'unica ragazza che era presente in macchina quel giorno. Lei sembrerà mostrarsi interessata a lui, al punto che, grazie alla complicità di Sikti, un giorno usciranno pure insieme e andranno a vedere un film al cinema.

Puntata dopo puntata, però, uscirà fuori la vera natura della ragazza, che vorrà solamente estorcere dei soldi a Erim e lo farà millantando una falsa malattia della madre e dicendogli che dovrebbe sottoporsi a delle cure molto costose. Erim, per aiutarla, arriverà a vendere il suo smartphone di ultima generazione. La truffa, però, non finirà così.

Il furto dell’anello e l’arresto

Un giorno, Erim porterà Ilayda fuori a pranzo in un posto molto elegante, con clienti molto chic e ricche. La ragazza vedrà una di queste andare alla toilette e la seguirà, fingendo di doversi solamente lavare le mani. Sul lavandino troverà un anello, appoggiato dalla signora per lavarsi le mani e incautamente dimenticato.

Ilayda lo ruberà e lo metterà in tasca.

Tornerà a tavola come se nulla fosse, fino a quando la donna si lamenterà del furto e punterà il dito contro Ilayda, visto che è l'unica persona che ha visto nella toilette. La ragazza negherà con fermezza di aver rubato l'anello, fino a quando, dopo una perquisizione, verrà trovato nella tasca dei jeans. Arriverà la polizia e la donna non denuncerà solo Ilayda, ma anche Erim. "Per me sono una banda di truffatori", dirà la signora e non le interesserà che il ragazzo sia figlio di Halit Argun. Verrà arrestato e per lui saranno guai.