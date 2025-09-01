Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire da lunedì 8 settembre con delle novità che riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna in prima visione assoluta.

La soap opera turca che sta appassionando il pubblico italiano verrà anticipata nella fascia pomeridiana e avrà una durata maggiore per far fronte alla chiusura di If you love.

In access prime time, invece, proseguirà l'appuntamento con La ruota della fortunata al posto di Striscia la notizia.

La forza di una donna allunga: cambio programmazione tv dall'8 settembre

Gli episodi inediti de La forza di una donna sono confermati nella fascia del daytime autunnale di Canale 5 in prima visione assoluta, seppur con delle modifiche legate alla durata e all'orario di inizio.

A partire da lunedì 8 settembre, infatti, le nuove puntate avranno una durata maggiore con orario di partenza fissato alle 15:30 circa, subito dopo gli episodi inediti di Forbidden Fruit.

L'appuntamento con la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar andrà in onda ogni giorno fino alle 16:45 circa, trainando al meglio il talk show Dentro la notizia, che segnerà il debutto di Gianluigi Nuzzi come conduttore di un programma quotidiano sulla rete ammiraglia Mediaset.

Gerry Scotti e La ruota della fortuna non si fermano

L'allungamento de La forza di una donna è dovuto alla chiusura di If you love, l'altra serie turca lanciata da Mediaset questa estate.

Venerdì 5 settembre andrà in onda la puntata finale della soap e, dal lunedì successivo, spetterà a Forbidden Fruit e La forza di una donna 'allungarsi' per coprire i 30 minuti di palinsesto rimasti vacanti.

In access prime time, invece, non ci saranno interruzioni per La ruota della fortuna: il game show condotto da Gerry Scotti non lascerà spazio al ritorno di Striscia la notizia, bensì proseguirà la sua regolare messa in onda per tutta la stagione autunnale.

Il trionfo di Gerry Scotti dopo il flop di Striscia la notizia

A differenza di quanto è accaduto con Sarabanda, riproposto solo durante la stagione estiva con un ciclo di 40 appuntamenti, il game show condotto da Scotti proseguirà alla luce degli ottimi ascolti registrati in questi mesi di programmazione su Canale 5.

Scotti è riuscito a risanare il crollo Auditel registrato da Striscia la notizia nel corso dell'ultima stagione tv, con lo storico tg satirico ad aver raccolto una media di appena 2,9 milioni di spettatori in access prime time pari al 13-15% di share.

Di contro, Affari Tuoi, in onda su Rai 1, ha fatto registrare 5,6 milioni fissi di spettatori, con punte di 6,4 milioni (40% di share).