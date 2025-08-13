Nelle puntate turche di Forbidden fruit, Erim farà una scoperta destinata a sconvolgerlo. Durante un acceso litigio tra Halit ed Ender, il ragazzo verrà a sapere che il padre ha tradito Yildiz con la madre. Un segreto che lo spingerà a prendere una decisione drastica: scappare di casa.

Erim e le difficoltà dopo il divorzio dei genitori

Erim sta vivendo il divorzio dei genitori in piena adolescenza, forse il periodo più duro per un ragazzo, e il fatto che il padre si sia subito risposato con Yildiz non ha sicuramente facilitato le cose. In passato è anche finito in ospedale a causa di alcuni attacchi di panico dovuti al divorzio dei genitori, che hanno costretto Halit a riaccogliere in casa, anche se per un breve periodo, Ender.

La gravidanza di Yildiz e il senso di colpa di Erim

Erim ha sempre nutrito la speranza che i suoi genitori, un giorno, possano tornare insieme, ma questa speranza inizierà ad affievolirsi quando Yildiz resterà incinta. L'arrivo di un nuovo bambino sarà traumatizzante per il ragazzo, al punto che non si comporterà bene nemmeno nei confronti di Yildiz. Tuttavia, Yildiz perderà il bambino e quando Erim lo scoprirà, si sentirà in colpa, perché crederà che il suo comportamento per niente positivo nei confronti di quel bambino possa aver, in qualche modo, contribuito all'aborto di Yildiz.

Ender e l’alleanza con Alihan contro Halit

Erim è un ragazzo molto sensibile ed Ender non sembrerà tenerne conto quando deciderà di affiancare Alihan nella sua vendetta contro Halit.

Alihan ha scoperto che Halit era l'amante della madre, così per vendicarsi vorrà sottrargli l'azienda e lo farà con l'aiuto di Ender, che gestisce il 5% delle quote dell'azienda di Halit.

Per far sì che Alihan entri in possesso delle quote, dovrà sposare Ender e lo farà in gran segreto. Quando, però, la notizia emergerà, succederà il finimondo, soprattutto nel rapporto tra Ender ed Erim.

Il matrimonio segreto tra Ender e Alihan, e la rottura tra madre e figlio

Il ragazzo si arrabbierà con la madre per aver sposato Alihan senza consultarsi con lui e non avrà nessuna intenzione di perdonarla. Lo scontro avverrà nella casa di Ender, con Erim che si rifugerà nella sua cameretta. A un certo punto, però, sentirà delle urla.

La scoperta del tradimento del padre e la fuga di Erim

Al piano di sotto la madre sta litigando con Halit sempre a causa del suo matrimonio con Alihan, ma durante la lite verranno svelati dei segreti che sconvolgeranno Erim. Per esempio, scoprirà che il padre ha tradito diverse volte Yildiz e ha passato la notte con Ender. Il ragazzo non riuscirà a tollerare questo atteggiamento ambiguo da parte dei genitori, così scapperà di casa.