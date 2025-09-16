Da giorni in rete circolano i nomi dei possibili opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. In queste ore, il portale Fanpage.it ha parlato del possibile ritorno di uno storico ex gieffino: Ascanio Pacelli. Il 51enne potrebbe essere chiamato per ricoprire il ruolo di commentatore esperto e dovrebbe essere affiancato da altri due ex volti storici del reality.

Ascanio Pacelli può tornare al GF come commentatore

C'è grande attesa per la nuova edizione del GF condotta da Simona Ventura. Fino ad oggi, sono trapelate pochissime informazioni sul reality show.

Nella giornata di martedì 16 settembre, il portale Fanpage ha rivelato in anteprima il possibile ritorno di Ascanio Pacelli in veste di commentatore, per esprimere la propria opinione sulle dinamiche scaturite all'interno della casa più spiata d'Italia.

Nel caso il nome di Pacelli dovesse essere confermato, sono rimasti vacanti solamente due posti. Nei giorni scorsi, intanto, Lorenzo Pugnaloni aveva ipotizzato la presenza di Cristina Plevani, Serena Garitta e Floriana Secondi nel ruolo di commentatrici, anche se per il momento non sono arrivate conferme ufficiali in tal senso.

Dubbi sull'opinionista

Nella passata edizione del Grande Fratello, il ruolo di opinionista era stato ricoperto da Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre in vista dell'edizione che sta per cominciare, il posto risulta essere ancora vacante: A tal proposito secondo quanto trapelato nelle scorse settimane Tommaso Zorzi sarebbe stato scartato dai vertici.

Al momento non è escluso che nell'edizione 2025/2026 del reality, in studio non ci sia alcun opinionista, ma che Simona Ventura sia accompagnata solo ed esclusivamente dai tre ex concorrenti storici per commentare le dinamiche.

Il punto su Ascanio

Ascanio Pacelli si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per aver partecipato al GF nel 2003.

Discendente di Papa Pio XII, Ascanio fu uno dei concorrenti più discussi di quell'edizione, grazie anche alla relazione sentimentale nata sotto i riflettori con la coinquilina Katia Pedrotti. Convolata a nozze nel 2005, la coppia è felicemente sposata da 20 anni e dalla loro unione sono nati Matilde e Tancredi.

Dove e quando vedere il reality

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura tornerà sul piccolo schermo da lunedì 29 settembre, alle ore 21:30 circa e andrà in onda come di consueto su Canale 5.

Per quanto riguarda il cast, sono stati scelti tutti concorrenti ancora sconosciuti al pubblico, ma Si tratterà comunque di persone con una storia emozionante da raccontare. Tra le novità c'è il televoto via sms e non da piattaforme web. Inoltre in caso di espulsione di un/a concorrente, per lui/lei non ci sarà nessun passaggio dallo studio.