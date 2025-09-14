Secondo alcune indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, al Grande Fratello potrebbero tornare Cristina Plevani, Serena Garitta e Floriana Secondi, vincitrici delle prime edizioni del reality. La loro presenza servirebbe a creare un ponte tra il passato e il presente del programma, offrendo un commento sulle dinamiche attuali degli inquilini.

Le indiscrezioni

Nei giorni scorsi Davide Maggio aveva anticipato il ritorno di tre ex gieffine storiche, senza però svelarne i nomi né il motivo della loro presenza.

L'esperto di gossip Amedeo Venza ha confermato l’indiscrezione, rivelando anche le identità delle tre ex vincitrici: Cristina Plevani, Serena Garitta e Floriana Secondi.

Il loro compito, secondo quanto trapela, sarà quello di commentare le dinamiche nate all’interno del reality tra gli attuali concorrenti, creando così un ponte tra il “passato” e il “presente” del programma.

Cristina Plevani vinse la prima edizione del GF, Serena Garitta la terza e Floriana Secondi la quarta: tre volti storici che conoscono bene cosa significhi vivere nella casa più spiata d’Italia.

Al momento, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte degli autori né della conduttrice Simona Ventura, motivo per cui la notizia va presa con le dovute cautele.

25 anni di GF: il ricordo di Simona Ventura

In attesa della nuova edizione, al via lunedì 29 settembre, Simona Ventura ha voluto celebrare sui social la prima storica edizione condotta da Daria Bignardi.

La conduttrice ha pubblicato uno scatto che ritrae la presentatrice dell’epoca insieme al cast dei concorrenti pronti a varcare la porta rossa, accompagnandolo con la didascalia: “Buon compleanno GF”.

Anche Cristina Plevani ha ricordato su Instagram l’edizione da lei vinta, mentre Lorenzo Battistello e Roberta Beta hanno condiviso i loro ricordi legati all’esordio nel reality più longevo della tv italiana.

Le novità in vista della prossima edizione

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha annunciato che il GF tornerà alle origini.

Il programma durerà soltanto 100 giorni e i concorrenti saranno persone sconosciute al pubblico, ma con storie emozionanti da raccontare.

Inoltre, il televoto tornerà a essere espresso via sms e non più tramite piattaforma web, come accaduto quest’anno all’Isola dei Famosi. Gli inquilini riceveranno sorprese solo attraverso videomessaggi o lettere e, in caso di espulsione per violazione del regolamento, non saranno più chiamati in studio.