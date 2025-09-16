Nelle puntate della soap Tv La forza di una donna in onda sabato 20 e domenica 21 settembre, Sarp riuscirà a convincere Sirin a donare il midollo a Bahar. La giovane giungerà in ospedale con il sorriso sulle labbra come se nulla fosse, facendo credere di voler aiutare la sorella per un gesto di puro altruismo. Tra lei e Bahar ci sarà un confronto molto intenso prima dell'intervento.

Sarp supplica Sirin di donare il midollo a Bahar: anticipazioni sabato 20/09

Sarp scoprirà con sgomento che Bahar è ricoverata in ospedale e che solo un trapianto di midollo osseo può salvarle la vita.

Enver gli riferirà che l'unica donatrice compatibile è Sirin ma che la ragazza ha fatto perdere le sue tracce. A questo punto Sarp deciderà di rintracciare ad ogni costo Sirin e chiederà aiuto a Piril. Quest'ultima porterà il marito a casa di Suat dove lui avrà un intenso faccia a faccia con Sirin. Sarp arriverà a supplicare Sirin di donare il midollo a Bahar e di non lasciarla morire. La giovane accetterà di aiutare la sorellastra solo in cambio di qualcosa da parte di Sarp. Intanto, Yesim scoprirà che Nezir non è in coma come gli era stato fatto credere.

Sirin arriva in ospedale per donare il midollo: spoiler del 21 settembre

Sirin arriverà in ospedale pronta a donare il suo midollo a Bahar, fingendo di farlo per puro altruismo.

Bahar in lacrime, ringrazierà la sorellastra, il loro incontro verrà visto da lontano da Sarp. L'uomo non si farà vedere da Bahar per non turbarla prima del trapianto e tornerà a casa da Piril. La notizia dell'imminente trapianto farà felici tutti, sicuri che tutto andrà bene e che Bahar potrà finalmente guarire. Enver vorrà sapere dove è stata Sirin per tutto il tempo, ma Hatice lo esorterà a non indagare per timore che la giovane sparisca di nuovo. Yasim informerà Nezir che Sarp molto probabilmente si sta nascondendo in una casa sul lago. Bahar, poco prima di entrare in sala operatoria, avrà un confronto con Sirin, la quale le farà delle rivelazioni alquanto sgradevoli su Sarp. Sirin le farà intendere che anni prima fu lui a corteggiarla e non viceversa.

La forza di una donna arriva a 2 milioni di telespettatori nel weekend

La serie tv che narra la storia di Bahar, dallo scorso fine settimana va in onda oltre che nel daytime feriale di Canale 5 anche nel weekend, facendo da traino alle nuove puntate di Verissimo. Lo scorso fine settimana, quello del 13 e 14 settembre, ha fatto registrare ascolti medi intorno ai 2 milioni di telespettatori per uno share del 21%. Numeri in crescendo rispetto a quelli dei giorni feriali, che si sono invece fermati ad una media di 1,8 milioni di telespettatori.