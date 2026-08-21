Il 1º settembre 2026 il calciomercato estivo chiude, quindi i club si stanno muovendo per mettere a segno gli ultimi colpi. La Juventus intende concretizzare l’arrivo di un nuovo centravanti che possa fare coppia con Kolo Muani. Piacciono Alexander Sorloth e Joshua Zirkzee, mentre Kenan Yildiz è finito nel mirino della Premier League sponda Arsenal: pare che gli inglesi siano disposti a mettere sul piatto una grande offerta.

Juve: si punta ad un nuovo centravanti, ma occhi a Yildiz

La Juve intende acquistare un nuovo centravanti che porta diversi nomi: Alexander Sorloth, Joshua Zirkzee e Mateo Retegui.

In merito a quest’ultimo sembra essere più improbabile l’arrivo per diversi motivi: dalla formula, ai problemi fisici dell’attaccante riscontrati nell’ultimo periodo.

Sul fronte cessioni, alla Continassa continuino a lavorare sugli esuberi presenti in rosa. Attenzione però a Kenan Yildiz. Nelle ultime ore, si è parlato di un potenziale interesse da parte dell’Arsenal; addirittura il club inglese sarebbe disposto a mettere sul tavolo un’offerta da 100 milioni di euro. In questo caso, i bianconeri potrebbero iniziare a valutare la cessione del 10 turco, anche se Luciano Spalletti lo ritiene fondamentale per il suo gioco anche se nello stesso ruolo è stato acquistato anche Kerim Alajbegovic.

Per quanto riguarda i portieri, continua a tenere banco la questione legata a Mattia Perin su cui c’è un forte interesse del Palermo e Michele Di Gregorio che pare vicino al prestito ma ancora non è stata considerata alcuna trattativa.

Serie A: le novità legate agli altri club

Così come per la Juve, anche sull’Inter sembra esserci una voce legata al capitano Lautaro Martinez: per il centravanti argentino pare che il Barca sia disposto a mettere sul piatto un’offerta importante alla quale difficilmente si può dire di no. Curtis Jones dopo una lunga trattativa invece è pronto a sbarcare a Milano sponda nerazzurra.

Il Milan è in rotta con Rafa Leao: sul centravanti il Galatasaray ha proposto 40 milioni di euro più bonus a fronte dei 50-60 milioni richiesti dai rossoneri; in ogni caso il portoghese ha rifiutato il trasferimento in quanto vorrebbe giovare in un campionato diverso.

La Roma intende portare in giallorosso Antonio Nusa ma il Lipsia non intende svendere il centravanti.

La Lazio si è gettata a capofitto su Andrea Pinamonti: anche il calciatore spinge per il trasferimento, ma non è stata ancora trovata la formula con il Sassuolo. Alvaro Morata bocciato dal Como, è stato offerto ai biancocelesti: il 33enne spagnolo vorrebbe rimettersi in corsa è potrebbe essere un’ottima soluzione per Rino Gattuso.