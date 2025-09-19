Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma durante il mese di ottobre rivelano che si assisterà all'uscita di scena di Salvo Amato dal cast.
Il barista andrà via da Milano assieme alla sua amata Elvira e al piccolo Andrea Maria che, per tornare a stare bene dati i suoi seri problemi di salute, avrà bisogno di stare vicino al mare.
Intanto Umberto non si rassegnerà all'idea di poter perdere per sempre la sua amata contessa e cercherà di fare il possibile per boicottare le nozze della donna con Marcello.
Salvo esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore ottobre
Per Salvo ed Elvira arriverà il momento di prendere una decisione importante legata alle condizioni di salute del piccolo Andrea Maria, che continuerà a stare male affetto da una potentissima tosse.
I medici consiglieranno ai coniugi Amato di trasferirsi per un po' di tempo in una località di mare e, proprio negli episodi di ottobre, sarà Salvo a fare questo passo così importante.
Il barista consiglierà a sua moglie che forse è davvero giunto il momento di lasciare Milano per un po' e trasferirsi in un posto di mare: una proposta di fronte alla quale Elvira non si tirerà indietro per il bene del suo amato bambino.
Gli spettatori, quindi, assisteranno all'uscita di scena definitiva di Salvo Amato dal cast della soap dato che l'attore ha scelto di interrompere questa collaborazione professionale per poter cimentarsi in nuovi progetti professionali.
Umberto spietato e non si arrende
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che Umberto non avrà intenzione di rassegnarsi e mettersi l'anima in pace all'idea di aver perso la sua amata contessa.
Il perfido commendatore Guarnieri si mostrerà pronto a tutto e deciso più che mai a riconquistare il cuore della mamma di sua figlia, seppur consapevole del fatto che stia per sposare un altro uomo.
La relazione tra Marcello e Adelaide, quindi, verrà messa in pericolo non solo dalle ingerenze del commendatore Umberto Guarnieri ma anche dalla presenza di Rosa Camilli, tornata stabilmente a Milano.
Marcello aveva proposto ad Adelaide di sposarsi
Negli episodi precedenti della soap opera pomeridiana, era stato Marcello a compiere il fatidico passo nei confronti della contessa, spiazzandola con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata.
Adelaide, profondamente innamorata di Barbieri, non seppe dire no e si mostrò subito entusiasta di potersi dedicare ai preparativi delle nozze, con tanto di ricevimento ufficiale organizzato a villa Guarnieri per dare la lieta novella ad amici e conoscenti.