Nelle puntate della soap Tv Forbidden Fruit in onda su canale 5 dal 22 al 26 settembre, Zeynep prenderà possesso del suo nuovo ufficio, mentre Erim sarà deluso da Ender e non la vorrà più vedere, arrivando a respingerla quando lei cercherà di parlargli fuori da scuola. Halit scoprirà invece cosa c'è dietro alla rabbia che Alihan nutre per lui.

Erim non vuole più vedere Ender dopo il matrimonio con Alihan

Il matrimonio tra Alihan e Ender avrà rotto gli equilibri in Forbidden Fruit. Il sedicenne Emir non riuscirà a capacitarsi di come la madre possa potersi risposata senza nemmeno consultarlo prima, come invece aveva fatto il padre Halit.

Erim sarà deluso e non vorrà vedere Ender e la respingerà anche quando lei si presenterà fuori dalla scuola per parlargli. Il giovane la manderà via e successivamente inizierà a frequentare una nuova compagnia di amici.

Hakan, invece, si riferirà a Zeynep che Irem ha deciso di chiudere la loro relazione. Zeynep prenderà possesso del suo nuovo ufficio alla Falcon Airlines e Zerrin la inviterà a passare in concessionaria per acquistare un'auto. Qui farà la conoscenza di Durdan, con il quale avrà un acceso diverbio.

Zerrin rivela a Halit il motivo per cui Alihan ce l'ha con lui

Alihan sarà scosso dopo aver scoperto che Zeynep e Zerrin si sono alleate con Halit e andrà a casa della sorella per spiegargli le motivazioni delle due azioni.

Tasdemir le dirà di voler distruggere Halit dopo aver scoperto che lui è stato l'amante della loro madre. Una tesi a cui Zerrin non crederà affatto, tanto che caccerà Alihan da casa sua. Sconvolta per il litigio con il fratello, Zerrin telefonerà ad Halit raccontandogli ciò che Alihan le fa riferito poco prima. Zerrin si assicurerà all'ex marito di non aver creduto alle accuse di Alihan nei suoi confronti.

Erim, invece, inviterà a casa la nuova compagnia di amici ma Yildiz li manderò via dopo che i ragazzi si saranno mostrati maleducati e cafoni. Emir se la prenderà poi con la matrigna. Ender rilascerà un'intervista in cui parlerà del suo recente matrimonio e Zeynep ne resterà turbata.

Il punto sul personaggio di Erim in Forbidden Fruit

Erim Argun e il terzo venuto di Halit, nato dal matrimonio poi naufragato dell'imprenditore con Ender. È il primo figlio maschio per Halit, il quale stravede per lui, tanto da mettere spesso in secondo piano le esigenze delle altre due figlie Zehra e Lila.

Il ragazzo, dal carattere dolce e remissivo, cambierà atteggiamento proprio dopo il matrimonio di Ender con Alihan: si metterà nei guai in più di un'occasione arrivando persino a arrivare alla guida di un'auto senza patente e investendo una donna. Inizialmente interpretato dall'attore İlber Uygar Kaboğlu, dalla puntata turca numero 75 a prestargli il volto è invece Ahmet Haktan Zavlak