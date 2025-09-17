Ceyda parlerà con Bahar dopo la telefonata di quest'ultima ad Arif, nella puntata de La forza di una donna di giovedì 25 settembre. "È quello giusto", dirà sicura alla sua amica.

Le anticipazioni rivelano che Ceyda spiegherà a Bahar come riconoscere la persona giusta per lei: "Se quando stai con lui ti ami di più, è quello giusto". Bahar avrà le idee chiare: "Allora resto con Arif".

La telefonata di Bahar ad Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar starà decisamente meglio dopo il trapianto, ma dovrà restare ancora qualche giorno in ospedale.

Ignara che Sarp sia andato da lei e l'abbia osservata dormire, il pensiero di Bahar sarà per Arif. Sarà convinta che presto sposerà il suo fidanzato e prima di addormentarsi gli manderà un messaggio. Lui risponderà subito e Bahar deciderà di telefonargli, nascondendosi sotto le coperte per proteggere la loro conversazione da Ceyda, sempre presente nella sua stanza. Bahar vedrà che la sua amica si è addormentata e avrà voglia di sentire la voce di Arif, che sarà molto felice di questa sorpresa. "Parlare con te mi fa sentire bene", dirà Bahar all'uomo, che ricambierà tutto con entusiasmo. Gli spiegherà che Ceyda sta dormendo e che possono parlare liberamente, ma l'amica si sveglierà e ascolterà divertita tutto.

Quando Bahar chiuderà la telefonata, si accorgerà che Ceyda ha sentito tutto e si sentirà molto imbarazzata.

I consigli di Ceyda per Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 25 settembre, Ceyda resterà a parlare con Bahar di Arif. Si divertirà a prendere in giro la sua amica per il tono romantico della telefonata di poco prima. Bahar si aprirà con Ceyda e le confiderà che la storia con Arif l'ha resa un po' stupida, come succede in tutti gli amori. Le due amiche si lasceranno andare alla leggerezza e a qualche risata, ma poi Ceyda dirà ciò che pensa davvero: "Arif è quello giusto". Secondo lei, è un uomo di poche parole, ma con un cuore sincero, e confiderà a Bahar che ha un modo per capire quale sia la persona giusta.

"Se quando stai con lui ti ami di più, è quello giusto. Se, invece, amarlo ti fa odiare te stessa, non va bene". Bahar, a quel punto, giungerà a una conclusione: "Resterò con Arif". Le due amiche torneranno a dormire, certe che il futuro sarà migliore.

La proposta di nozze di Arif

Nelle scorse puntate, Arif ha assistito all'abbraccio tra Sarp, Nisan e Doruk e ha temuto per la sua storia con Bahar. Qualche tempo fa, ha chiesto alla sua fidanzata cosa farebbe se Sarp dovesse tornare e lei gli ha risposto che non sarebbe tornata con lui. La realtà, però, potrebbe essere ben diversa e Arif lo sa bene, tanto che ha pensato di fare il grande passo con Bahar, prima del ritorno di Sarp. L'uomo ha fatto la proposta di matrimonio alla madre di Doruk che ha accettato senza esitare. Dopo qualche giorno, però, Bahar ha tolto l'anello e questo ha ferito Arif, ma lei gli ha spiegato che lo indosserà quando anche i bambini sapranno delle loro nozze.