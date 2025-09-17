Nelle scorse ore è stata svelata l'identità di uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. In un video promo che è stato trasmesso in televisione, infatti, Simona Ventura ha presentato Matteo, un ragazzo appassionato di sport e di letteratura che nella vita ha dovuto far fronte a diverse difficoltà. Il volto del giovane non è stato mostrato, ma si sa già che conosce a memoria la Divina Commedia e che è abituato a prendere le situazioni di petto, come fa sul ring.

Il passato del primo concorrente del cast

L'altra sera è cominciato lo svelamento dei futuri inquilini della casa del Grande Fratello, quelli che varcheranno la soglia della porta rossa lunedì 29 settembre.

In uno spot che sta circolando sia in televisione che sui social, Simona Ventura parla di uno dei ragazzi che sono stati scelti per riportare il reality alle origini, ovvero a quando le storie personali erano al centro di tutto.

"Matteo è un gigante buono e il rispetto se lo è guadagnato dentro e fuori dal ring. Allena il corpo e la mente, infatti, sa tutta la Divina Commedia a memoria. Non sarà facile metterlo al tappeto", ha detto la conduttrice mentre dietro di lei scorrevano le immagini del concorrente davanti ad un sacco da boxe o in penombra.

Il volto di Matteo, infatti, è stato volutamente tenuto nascosto per non rivelare troppo ai telespettatori.

I tre commentatori esperti

Sempre Simona Ventura, qualche ora fa ha ufficializzato i tre personaggi famosi che dal 29 settembre la affiancheranno in studio e avranno il compito di esprimere opinioni sui concorrenti e sulle dinamiche che si creeranno nella casa.

In una storia che ha postato sul suo account Instagram, la conduttrice ha confermato che i commentatori esperti del Grande Fratello saranno Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

Di fatto, i tre sostituiranno gli opinionisti che per anni hanno partecipato alle puntate in prima serata e hanno dato pareri sugli inquilini e sui loro comportamenti tra le mura più spiate d'Italia.

I commentatori del cast sono stati concorrenti del reality più di 15/20 anni fa, quindi hanno vissuto il programma agli inizi e quando era dedicato solo alla gente comune.

Un nuovo inizio per il format

I fan sembrano mostrare curiosità per l'edizione del Grande Fratello che debutterà il 29 settembre, anzi sui social c'è chi già chi si è esposto per dirsi contento della scelta di svelare l'identità degli inquilini con così largo anticipo.

"Finalmente un promo boom", "Simona Ventura perfetta in questo spot", "Finalmente iniziamo a vedere qualcosina", "Non vogliono perdere tempo, bene così", "Bello che stanno già presentando i concorrenti", si legge su X in queste ore.