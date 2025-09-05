Le nuove puntate di Tempesta d'Amore in onda su Rete 4 da lunedì 8 settembre a venerdì 12 settembre annunciano che Ana salverà la vita a Philipp praticandogli un massaggio cardiaco, mentre lui vivrà un’esperienza di pre-morte. Questo evento lo spingerà a rivedere Ana come un angelo, facendo nascere in lui sentimenti profondi.

Intanto al Fürstenhof, Caspar si prepara a iniziare la sua formazione, mentre Lale trova difficoltà in alcune materie. Infine Christoph organizza un viaggio in Spagna per il suo compleanno, invitando Alexandra, che si trova divisa tra lui e Tom.

Ana e Philipp, un legame che si rafforza in ospedale

Philipp, dopo il drammatico salvataggio, si risveglia in ospedale con una nuova consapevolezza: Ana è la donna che ama. Tuttavia decide di scusarsi con lei e propone di restare amici. Nonostante le sue parole, tra loro riaffiorano vecchi sentimenti mai sopiti. Ana è confusa tra i sentimenti per Philipp e il dolore di aver chiuso con Vincent, così si ritrova a guardare un film insieme a Philipp, preludio di un’uscita romantica.

Intanto Vincent, deluso dalla situazione, trova conforto in Natalie con la quale passa una piacevole serata. Mentre i sentimenti tra Ana e Philipp si intensificano, Nicole svela una registrazione compromettente: Philipp ha lasciato Zoe perché innamorato di Ana.

Alexandra tra due fuochi: Christoph e Tom

Alexandra si trova al centro di un triangolo amoroso, divisa tra l'affetto sincero di Tom e l'attrazione per Christoph. Invitata a Marbella per festeggiare il compleanno di Christoph, Alexandra si trova a sognare un futuro con quest’ultimo, nonostante Tom faccia di tutto per tenerla con sé, regalandole biglietti per il balletto.

La situazione si complica ulteriormente quando Alexandra sogna di chiamare Christoph nel sonno, provocando la gelosia di Tom.

Intanto Eleni e Noah portano una sorpresa alla coppia con la notizia di una gravidanza, che viene accolta con gioia da Christoph ma con frustrazione da Tom, che vede Alexandra allontanarsi sempre di più.

Riepilogo della puntata precedente di Tempesta d'Amore

Nella puntata precedente di Tempesta d'amore andata in onda venerdì 5 settembre, Hildegard ha consigliato a Tom di non soffocare Alexandra con la sua gelosia, ma di mostrarsi come il ragazzo spensierato di cui lei si era innamorata.

Nel frattempo Greta si è mostrata preoccupata per Caspar, che sembrava aver perso la testa per Lale. Erik si è proposto di parlare con il giovane per aiutarlo a chiarire i suoi sentimenti. Intanto Philipp ha elaborato un piano audace: far rivivere ad Ana un'esperienza traumatica simile a quella che li aveva avvicinati in passato, sperando che riaffiorassero vecchi sentimenti. Infine Vincent ha confidato a Markus le ragioni dietro la sua decisione di lasciare Ana.