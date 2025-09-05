Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 settembre rivelano che Adelaide e Marcello ufficializzeranno la notizia del loro matrimonio.

A Villa Guarnieri si terrà così un ricevimento al quale parteciperà anche Rosa, che avrà modo di rivedere Marcello dopo il suo ritorno: i due verranno spiati in gran segreto da Umberto.

Il figlio di Salvo ed Elvira, invece, continuerà a stare male e la venere si assenterà dal Paradiso per accudirlo.

Marcello e Rosa spiati in segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 settembre

Per Adelaide e Marcello arriverà il momento di rendere pubblica la notizia del loro imminente matrimonio.

Marta farà i salti di gioia per l'annuncio, così come Odile, ben lieta di assistere alle nozze della madre.

Umberto, invece, non sarà per niente contento e continuerà a tramare alle spalle di Barbieri, ritenendo che questo matrimonio possa ledere alla credibilità della contessa.

Intanto si svolgerà un ricevimento a villa Guarnieri, al quale parteciperà anche Rosa Camilli: la ragazza, dopo il suo rientro a Milano, avrà così modo di rivedere Marcello.

L'incontro tra i due, però, verrà spiato in gran segreto da Umberto Guarnieri, che noterà uno speciale feeling.

Il piccolo Andrea Maria sta male, Elvira assente dal negozio

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 settembre, inoltre, rivelano che Salvo ed Elvira continueranno ad essere preoccupati per le condizioni di salute del loro bambino.

Il piccolo Andrea Maria starà male e Concetta deciderà di dare dei consigli ad Elvira per cercare di aiutarla ad accudirlo.

Gli impegni di Elvira col bambino la porteranno ad assentarsi dal Paradiso delle signore: le veneri si ritroveranno ben presto in difficoltà e proporranno a Landi di valutare la possibile assunzione di Caterina, figlia del magazziniere Fulvio.

La sfida del pomeriggio tv tra Il Paradiso delle signore 10 e La forza di una donna

La soap opera ripartirà dopo la pausa estiva a partire dall'8 settembre: in onda sempre su Rai 1, la serie dovrà vedersela con La forza di una donna, trasmessa invece su Canale 5.

Sarà una sfida Auditel decisamente complicata per la soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, reduce da un periodo di tre mesi di stop: la serie turca, di contro, ha fidelizzato il pubblico per tutta la stagione estiva, riuscendo a raggiungere la soglia dei 2 milioni di spettatori con oltre il 26% di share.