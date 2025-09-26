Nella puntata di Tradimento in onda su Canale 5 venerdì 3 ottobre 2025, Sezai (Ercan Kesal) deciderà di privare Ipek (İlayda Çevik) di ogni suo bene, dopo aver scoperto che è coinvolta nella morte di Serra (İrem Tuncer).

Kahraman vuole cambiare il suo cognome, Yesim trascorre una serata con Dundar

Kadriye continuerà ad aprirsi con Guzide, rivelandole la verità sulla relazione avuta con Tahir Dicleli. Intanto, Kahraman, oltre a chiedere a Mualla di parlargli dei suoi veri genitori, le dirà di voler cambiare cognome in Dicleli.

Yesim trascorrerà una serata romantica con Dundar, scatenando la gelosia di Umit.

Sempre a proposito di Dundar, la sua matrigna Ilgin manifesterà l’intenzione di diseredarlo e di cacciarlo di casa.

Successivamente, Kahraman apprenderà da Celal che il corpo del presunto padre biologico di Dundar è rimasto carbonizzato a causa di un incidente.

Kahraman minaccia Oltan, Tarik costringe Sezai a divorziare da Guzide

Oylum si recherà sulla tomba del suo vero padre. Kahraman minaccerà Oltan, dicendogli di avere un video in cui Tolga affronta sua moglie Oylum in libreria. A quel punto, l’imprenditore stringerà un accordo con Tolga: prometterà di far scagionare sua moglie Selin, soltanto se lui si allontanerà definitivamente dalla sua ex fidanzata Oylum.

Azra ricatterà Ipek, dicendole di avere il video in cui si vede Ipek spingere Serra giù dalle scale del suo appartamento.

Appena Ipek si rifiuterà di darle dei soldi, Azra farà avere il filmato compromettente a suo zio Tarik, il quale lo utilizzerà per costringere Sezai a divorziare da Guzide. Sezai vorrà diseredare Ipek, dopo aver scoperto che è la responsabile della morte di Serra.

Ipek è stata rinnegata da suo padre Sezai

Nelle puntate precedenti, Ipek ha inscenato la sua morte spingendo la propria auto in un lago per far credere di essere annegata. L’obiettivo della ragazza era quello di allontanare suo padre Sezai da Guzide. Inizialmente, Ipek è riuscita nel suo intento, visto che Sezai è precipitato nella disperazione dopo aver letto la sua lettera d’addio. A scoprire il finto suicidio di Ipek, però, ci ha pensato Yesim, conducendo delle indagini per conto suo.

Non appena ha scoperto il nascondiglio della giovane, ha avvisato subito Oltan, il quale ha interrotto la sua relazione con Ipek. La ragazza ha dovuto affrontare anche il padre Sezai, che l’ha rinnegata e cacciata via di casa.