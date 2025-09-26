Le anticipazioni di Tradimento preannunciano nuovi intrighi e colpi di scena per i protagonisti della soap turca. Nella puntata in onda venerdì 3 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Oylum si recherà sulla tomba del padre biologico, che non ha mai conosciuto, e sarà testimone di un acceso confronto tra Ilgin e Guzide. Nel frattempo, Kahraman manifesterà l’intenzione di cambiare il proprio cognome in Dicleli e arriverà a minacciare Oltan per un video di Oylum e Tolga. Intanto, Dundar inviterà Yesim a cena, dando il via a nuove dinamiche sentimentali.

Oylum assiste a un litigio fra Guzide e Ilgin

Oylum si recherà a visitare la tomba del padre biologico, che non ha mai conosciuto poiché, a causa di uno scambio avvenuto in ospedale alla nascita, è stata cresciuta dai coniugi Yenersoy. Durante la visita, assisterà a un acceso litigio tra Guzide e Ilgin, la donna che ha cresciuto Dundar. Quest’ultima manifesterà l’intenzione di diseredare il ragazzo, non considerandolo figlio biologico e quindi estraneo alla prestigiosa famiglia dei Terzioglu. Parallelamente, verranno alla luce nuovi dettagli sul passato di Kadriye, che confesserà a Guzide di aver avuto una relazione con Tahir Dicleli e di avere un legame pregresso con Sezai. A sorpresa, Kahraman annuncerà a Mualla la volontà di cambiare il proprio cognome in Dicleli, con l’obiettivo preciso di assumere il ruolo di capofamiglia.

Kahraman minaccia Oltan a causa di un video di Oylum e Tolga

Nel frattempo, Kahraman minaccerà Oltan dopo aver visto il video in cui Tolga affronta Oylum in libreria. Il potente imprenditore deciderà di stringere un accordo con suo figlio, chiarendo le condizioni: Selin verrà liberata dalla prigione solo se Tolga prometterà di dimenticare definitivamente Oylum. Spazio anche alle vicende di Yesim, che sarà al centro dell’attenzione di due uomini. Umit la inviterà a cena, ma anche Dundar desidererà trascorrere la serata con lei. Yesim sceglierà di uscire con Dundar, con il quale si instaurerà fin da subito una forte sintonia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Serra ha perso la vita

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Serra ha sedotto Tolga con l’inganno, approfittando del fatto che il ragazzo fosse ubriaco.

Qualche giorno dopo, la sorella di Selin ha scoperto di essere incinta e ha cercato di ricattare Oltan, chiedendogli una somma ingente di denaro sostenendo di portare in grembo suo nipote. Tuttavia, il padre di Tolga non ha ceduto alle pressioni della ragazza e le ha intimato di interrompere la gravidanza. Serra è quindi fuggita e si è rifugiata a casa di Ipek, dove ha iniziato a comportarsi in modo arrogante con Neva, suscitando l’irritazione anche di Ipek. La figlia di Sezai ha deciso di mandarla via, ma tra le due è scoppiata una lite che si è conclusa in tragedia: Ipek ha spinto Serra giù dalle scale e, dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, la ragazza è deceduta.