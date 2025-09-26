Non c'è pace per le coppie di Uomini e donne. Dopo Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, altri due protagonisti della scorsa edizione sono finiti al centro dell'attenzione per una presunta crisi. Ai fan che da giorni si chiedono se tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sia tutto ok, ha risposto Deianira Marzano, sostenendo che i due sarebbero in crisi da tempo, ma lo nasconderebbero cercando di comportarsi come sempre sui social.

L'indiscrezione sulla coppia nata qualche mese fa

Da alcuni giorni sul web si sta parlando molto di Martina e del fatto che ultimamente si sia vista poco insieme a Ciro, come se tra i due fosse calato il gelo.

I fan della coppia non sono abituati a non vederli vicini per lunghi periodi, per questo hanno chiesto delucidazioni a Deianira Marzano.

A chi le ha chiesto se sa qualcosa sui protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne, l'esperta di gossip ha risposto: "Sono in crisi da quando lo erano Gianmarco e Cristina, ma lo nascondono bene. Lui le commenta le foto e fanno finta di nulla".

La gente non sta bene. Basta che 2 non postano insieme per 1 settimana che già sn in crisi. Che poi fosse voi non litigate mai con il vostro fida!? Ma poi quale sarebbe il nesso Ciro/Martina Gianmarco/Cristina? Non è che se si lascia si mette con Gianmarco. #coatters #ciruzzers pic.twitter.com/M7I9FBznai — Carmela (@carmelacaputoo) September 26, 2025

Secondo l'influencer, starebbero vivendo un periodo "no", ma non vorrebbero condividerlo con le persone che li seguono sui social.

Il parere dei fan

Molti fan si sono accorti che Martina e Ciro non si starebbero comportando come al solito, quantomeno sui social ma per ora le voci su una possibile crisi sembrano non convincere al cento per cento.

"Se due persone non postano insieme per una settimana sono in crisi? La gente non sta bene", "Ma voi non litigate mai con il vostro fidanzato?", "Quale sarebbe il nesso Martina/Ciro e Gianmarco/Cristina? Non è che se lei si lascia con Ciro si mette con Gianmarco", "Ma chi scrive queste cose sa che si può avere una storia anche senza stare sempre sui social?", si legge su X, da quando Deianira Marzano ha diffuso l'indiscrezione sul gelo che sarebbe calato tra l'ex tronista di Uomini e donne e il ragazzo che ha scelto qualche mese fa in studio.

L'incontro tra Martina e Gianmarco in un locale

Le voci su Martina e Ciro hanno cominciato a circolare da quando si è saputo che lei ha rivisto Gianmarco in un locale di Roma: i due sono stati avvistati la stessa sera in cui lui ha annunciato la rottura con Cristina, sabato 20 settembre.

Secondo la versione che ha fornito una fan a Deianira Marzano, gli ex tronisti di Uomini e donne si sarebbero incontrati casualmente e diverse persone li avrebbero visti scambiarsi saluti e chiacchiere per un po' di tempo.

Questo racconto sembra cozzare con quello che ha dichiarato Ciro qualche giorno fa, ovvero che Martina e Gianmarco si sarebbero solo salutati e che lui avrebbe assistito alla scena perché era presente.