Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 ottobre, rivelano un importante retroscena legato a Gianluca.

Il giovane Palladini, infatti, soffre di seri problemi di alcolismo e Diego, per aiutarlo, deciderà di offrirgli un impiego al Vulcano. Una scelta che, però, non sarà accolta positivamente da Alberto.

Svelato il segreto di Gianluca: il ragazzo soffre di una seria dipendenza dall’alcol

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un segreto custodito da Gianluca. In effetti, i suoi racconti presentavano diverse lacune e non è mai stato chiarito il motivo preciso per cui era fuggito da Siena.

Ebbene, nelle prossime puntate, emergeranno nuovi dettagli e verrà chiarito al meglio questo quadro.

A Napoli arriverà Piero Baccini, determinato a recuperare un orologio che sostiene gli sia stato sottratto proprio da Gianluca. Le sue parole faranno emergere dubbi sempre più forti sul ragazzo e su chi sia davvero il cattivo di questa vicenda. Tutto lascia pensare che sia stato davvero Gianluca a rubare al suo ex datore di lavoro e padrone di casa. In ogni caso, tra i due scoppierà una lite molto accesa che mostrerà un lato aggressivo di Gianluca, già intravisto in passato e legato al suo abuso di alcol. Alberto proverà a intervenire, ma il suo tentativo rischierà di peggiorare ulteriormente la situazione.

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Silvia lascia Napoli, Gianluca assunto al Vulcano

In questi giorni si è parlato molto dell’imminente addio di Silvia e Michele. I due lasceranno Napoli per un nuovo inizio in Nuova Zelanda e il loro ritorno resta alquanto incerto. Anche nel caso più favorevole saranno lontani per molte puntate e il Caffè Vulcano passerà nelle mani di Diego e Nunzio, che dovranno gestire la situazione senza la presenza della storica proprietaria.

In questo scenario emergerà la verità su Gianluca, che nonostante i tentativi di mascherarla, combatte da tempo con seri problemi legati all’alcol. Diego, mosso dal desiderio di sostenerlo, proporrà a Nunzio di offrirgli un lavoro al Vulcano così da colmare l’assenza di Silvia e dargli al tempo stesso una possibilità di riscatto personale.

Non è certo se questa iniziativa nascerà direttamente da Diego o se sarà frutto di un consiglio di Giulia o di qualcun altro, ma il risultato non cambierà. Come già anticipato nelle scorse settimane, Gianluca diventerà uno dei nuovi camerieri del locale.

La furia di Alberto

Come ampiamente prevedibile, Alberto non reagirà affatto bene alla notizia che suo figlio lavori in un locale che lui stesso ha sempre guardato con disprezzo. Questa novità, unita al suo problema di alcolismo non farà altro che aumentare la tensione tra padre e figlio.

In ogni caso, questo rapporto complicato sarà uno dei temi centrali della trentesima stagione di Upas.